Alfa Romeo by mohla zůstat ve F1. Spekuluje se o dohodě s Haasem

Alfa Romeo je oficiálně na odchodu z formule 1. Možná se to ale ještě změní. Od Sauberu by mohla italská automobilka přejít k Haasu.

Alfa Romeo je sice na startovním roštu, ale jde především o marketingovou platformu. Ve skutečnosti je to stále tým Sauber. Na konci letošního roku Alfa Romeo švýcarskou stáj opustí. Tým se nejspíše znovu přejmenuje na Sauber, ale to bude jen přechodné období. Od roku 2026 se stane oficiálně továrním týmem Audi. Německá automobilka z koncernu VW už pracuje i na vlastní pohonné jednotce.

Opustí Alfa Romeo F1? Zatím to tak oficiálně vypadá, ale podle webu RacingNews365 se to možná změní. Ve hře je přesun od Sauberu k Haasu. Americký tým by za to od Alfy Romeo dostal asi 20 milionů dolarů ročně. Dohoda má být dvouletá.

Podle RacingNews365 byla jednání mezi oběma stranami naplánována na Velkou cenu Emilia Romagna, ale po zrušení závodu se odehrává v Monaku.

Vyloučit ale nelze ani přesun Alfy Romeo do WEC, kde by narazila na více či méně vzdálené příbuzné z koncernu Stellantis – Ferrari a Peugeot. Od nich by mohla Alfa Romeo kupovat techniku.