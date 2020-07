Alex vypadá jako idiot, zlobí se Russell. U Verstappena se svými slovy narazil

Do formule 1 přišla v posledních letech nová generace. Jezdci jako George Russell, Alex Albon, Lando Norris, Charles Leclerc se znají z předešlých sérií a jejich přátelský vztah se ještě utužil během koronavirové přestávky, kdy si zazávodili v různých virtuálních závodech a rozhodně nešlo jen o oficiální závody.

Russell si proto všiml trápení svého kamaráda Alexe Albona. „Znám Alexe 15 let,“ řekl Russell pro Sky Sports. „Je to jeden z nejlepších jezdců, proti kterému jsme závodili, což by potvrdili i Max a Charles.“

„Byl všude na čele. Nevím, co se to sakra děje, ale cítím se kvůli němu opravdu špatně, protože vypadá jako idiot a to rozhodně není. Vyhrál všechno, co mohl. Nevím, co se děje, ale musí to nějak vyřešit.“

Ať se soustředí na sebe, myslí si Verstappen

Russellova slova se dají chápat i jako kritika Red Bullu. Max Verstappen na ně nereagoval úplně s pochopením. „No... myslím, že George o týmu nic neví,“ řekl Verstappen. „Myslím, že by bylo lepší, kdyby nemluvil za někoho jiného a soustředil se pouze na své auto a svůj výkon.“