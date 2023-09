Alex Palou je podruhé šampionem IndyCar. Oslaví titul u soudu?

Nedělní Grand Prix v Portlandu rozhodla. Alex Palou získal už páté vítězství sezony a podruhé v kariéře může slavit titul šampiona zámořské formulové série IndyCar. Španělský jezdec stáje Chipa Ganassiho, o kterém se dlouhodobě mluví též jako o kandidátovi na sedačku v F1, však musí řešit i nepříjemnosti. Pořádně totiž rozhněval stáj McLaren.

Scott Dixon potřeboval svého stájového kolegu od Ganassiho Paloua porazit a ideálně ještě zvítězit, aby si pro finále sezony na kalifornské trati Laguna Seca udržel reálné naděje na zisk svého sedmého titulu. Jenže novozélandský veterán v Portlandu mnoho šancí nedostal.

Alex Palou, španělský pilot stále více uchvacující americké publikum, předvedl v Portlandu jeden ze svých dominantních výkonů a popáté v sezoně zamířil na victory lane. Tam tentokrát spíše než samotné vítězství v závodě slavil zisk druhého titulu šampiona IndyCar. Jeho náskok před posledním závodem roku je již nedostižný.

„Celkově to byl úžasný víkend, opravdu jsme měli rychlé auto a vlastně to bylo jen na nás,“ říkal šťastný Španěl v cíli pro web motorsport.com.

„Jsem obrovsky pyšný na to, že jsem znovu na victory lane, ale ještě pyšnější jsem na zisk mého druhého titulu a už patnáctého pro můj tým. Postrádáme tu jen Barryho (Wansera, Palouova stratéga, který bojuje s rakovinou, pozn. red.), odváděl skvělou práci.“

„Nikdy by mě ani nenapadlo, že se stanu šampionem IndyCar. A že jím jsem už podruhé? To je prostě neuvěřitelný pocit. Je to jako sen. Nemůžu všem v týmu ani dostatečně poděkovat za to, že mi vytvořili takto optimální podmínky,“ dodala šťastně stále zářivější hvězda americké formulové scény.

Palou tak v Portlandu zase zastínil všechny soupeře včetně letošního vítěze Indy 500 Josefa Newgardena, který se musel spokojit s pátým místem. Na pódiu vítězného Španěla doplnil druhý Felix Rosenqvist (McLaren) a třetí Dixon. Jenže na Paloua se kromě radostných oslav valí i nepříjemnosti.

Čeká ho soud?

Kolem Paloua se netočí jen oslavné reakce, ale i dvě ožehavé kauzy. Navzdory platnému kontraktu pro sezonu 2023 chtěl španělský pilot před rokem opustit týmu Chipa Ganassiho a utéct k McLarenu. Nakonec se vše urovnalo a Palou zůstal u Ganassiho.

Pak se ale McLaren znovu vrátil do hry a se Španělem podepsal smlouvu pro sezonu 2024. Ale tentokrát se situace znovu otočila. Palou pro změnu na poslední chvíli odmítl McLaren a zůstane u Chipa Ganassiho. Jenže McLaren se chce právně bránit. Také proto, že Palouovi začal dávat prostor i ve formuli 1, kde se španělský pilot s monopostem britské stáje dokonce zúčastnil jednoho volného tréninku.

„Alex nás informoval o tom, že nemá v plánu naplnit svůj kontrakt s námi. Týká se to IndyCar i formule 1. My s ním máme platnou smlouvu, takže se to bude řešit právní cestou,“ uvedl pro motorsport.com šéf McLarenu Zak Brown.

„Podali jsme proti Palouovi žaloby u londýnského soudu, jak proti němu osobně, tak proti právnické osobě,“ dodal šéf britské značky.

Palou se tak nepříjemnostem nevyhne. S trochou nadsázky se tak dá tvrdit, že druhý titul v IndyCar oslaví u soudu. V horším případě pro Španěla se o pouhou nadsázku jednat nebude.