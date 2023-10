Alespoň to bude v neděli větší zábava, říká po chybě v kvalifikaci Verstappen

Max Verstappen byl sice v kvalifikaci nejrychlejší (o pět tisícin sekundy), ale do závodu odstartuje až z šestého místa.

Verstappenův poslední čas sportovní komisaři smazali kvůli traťovým limitům v 19. zatáčce. Celkem bylo smazáno osm časů.

„V 19. zatáčce jsem věděl, že to bude těsné,“ řekl Verstappen. „V první zatáčce jsem udělal malou chybu, takže jsem na to musel ve zbytku kola pořádně zatlačit. Upřímně řečeno jde o centimetry. Neměl jsem ani problém s nedotáčivostí, jen jsem se snažil zatáčku opravdu maximálně využít a trochu jsem to špatně odhadl.“

„Samozřejmě je to trochu nešťastné, ale neděle bude kvůli tomu o něco zábavnější.“

Pokud by Verstappen v neděli vyhrál, vyrovnal by svůj vlastní rekord v počtu vítězství v sezóně. Přestože startuje šestý, bude nepochybně favoritem. Ze šestého místa mimochodem vyhrál letos v Belgii.

„Samozřejmě chceme vyhrát, takže určitě to dnes nebylo ideální, ale pořád je to dlouhý závod a je spousta věcí, které můžeme udělat lépe a také se tam trochu pobavit.“