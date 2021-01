Alesimu se nelíbí situace ve F1. Musíte jen platit, platit, platit, říká

Alesi ve své kariéře ve formuli 1 závodil za Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost a Jordan. Nejdelší dobu (5 let) strávil u týmu z Maranella, za který tento týden poprvé ve Fioranu testoval i jeho syn Giuliano.

21letý pilot se však testem formule 1 rozloučil s Jezdeckou akademií Ferrari, ve které byl od roku 2016. Po dvou sezónách ve formuli 2, kde příliš nezazářil, se přesouvá do Japonska, kde bude závodit v Super formuli Lights a v asijské sérii GT300.

Jean Alesi je sice rád, že je nyní jasné směřování další kariéry jeho syna, zároveň je ale překvapen, jakým překážkám musí Giuliano a další mladí závodníci v Evropě čelit.

„Když se podíváte, co se děje v naší části světa v Evropě, nic není meritokracie. Všechno, co musíte udělat, je platit, platit, platit. Myslím, že je to šílené. Je to jediný sport na světě, kde musíte platit, abyste hráli. Myslím, že v Japonsku je to mnohem spravedlivější,“ řekl Alesi, který musel prodat i své Ferrari F40, aby mohl financovat kariéru svého syna.

Giuliano Alesi má k Japonsku blízko, když odtud pochází jeho matka Kumiko Goto. Stěžovat si nebude ani na nedostatek příležitostí k závodění.

„Bude závodit skoro každý víkend. To je něco, co v Evropě už není možné, pokud neplatíte spoustu peněz. Dnes musíte být miliardář, abyste pro svého syna koupili tým formule 1, jinak se do F1 nedostanete. Spousta sedaček je zablokována pro jezdce, jejichž manažery jsou (Frédéric) Vasseur a (Toto) Wolff,“ kritizuje Alesi.

„Naštěstí je tu Ferrari, které některým týmům dodává motory, takže mohou dodat také piloty. Mick Schumacher získal sedačku ve formuli 1 také za svůj titul ve formuli 2, ale nebylo by to možné bez podpory z Maranella.“