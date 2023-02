Alesi: Za koncem GP Francie není formule 1, ale politika

Nový prezident okruhu Paula Ricarda a bývalý závodník Jean Alesi chce podle svých slov jednat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o budoucnosti Velké ceny Francie. Ta vypadla z kalendáře a podle něj to není vinou formule 1.

Francie se do kalendáře formule 1 vrátila v roce 2018 a až do loňského ročníku se jela na zrekonstruovaném okruhu Paula Ricarda. Na okruhu u Marseille se předtím jelo naposledy v roce 1990, než se F1 z politických důvodů přesunula do Magny-Cours. Tam F1 vydržela až do roku 2008. Mezi lety 2009 až 2017 nebyla Velká cena Francie v kalendáři.

Alesi, který se tento týden ujal nové role prezidenta okruhu Paula Ricarda, má jasno o tom, kdo může za výpadek Francie z kalendáře F1.

„Problém s formulí 1 ve Francii není s okruhem, ale v politice. Je to zřejmě jediná velká cena F1, na kterou se nikdy nepřijel podívat prezident. S výjimkou jednoho ročníku v Magny-Cours, kam přijel (Francois) Mitterrand v rámci svého politického přání, aby se tam jel závod,“ řekl Alesi Autosportu.

„Od té doby se to nikdy nestalo. Problém není v okruhu, problém je v touze země. Kromě této pozice jsem ještě ambasadorem formule 1, takže jsem přímo propojen s F1, a oni to moc dobře vědí.

„O pořádání závodů F1 má v tuto chvíli zájem asi tak 32 zemí světa. Poslední velká cena, kterou jsme tu měli vloni, měla u lidí velký, velký úspěch. Takže je škoda o to přijít.“

Motorsport má ve Francii dlouhou tradici. Francie byla už v kalendáři prvního ročníku mistrovství světa F1 v roce 1950, první Velká cena Francie se ale uskutečnila už v roce 1906.

Na vině je Francie

„Velká cena Francie v kalendáři F1 vypadá dobře, když ale nemáme možnost to udělat, pak je to proto, že země nemá zájem o motorsport, a to je velká škoda. Pro F1 není problém mít velkou cenu ve Francii, na vině je Francie.

„Součástí mé nové pozice bude poslat dopis, žádost o setkání s prezidentem Francie, nevím ale, jestli k tomu dojde. Kdyby k tomu došlo a dokázali bychom vrátit GP Francie, byl bych nejšťastnější člověk na světě! Alpine a Renault jsou nyní ve F1 velmi silné značky. Ale není to kvůli Francii, je to proto, že F1 je velmi silná. Kdybych šel do Elysejského paláce a mluvil s Macronem, bylo by to mnohem užitečnější než lobbovat u někoho jiného.“

Okruh Paula Ricarda zůstává v rukou Slavici Ecclestonové, která si nárokovala vlastnictví při rozvodovém řízení s bývalým mužem Berniem Ecclestonem. Alesi do vedení okruhu přišel v rámci velké obměny managementu.

„Představenstvo okruhu Paula Ricarda se úplně změnilo. Předtím tu byli dvacet let ti stejní lidé. Nové vedení hledalo nového prezidenta, tak se mě zeptali. Být prezidentem na Paul Ricard pro mě znamená hodně, takže jsem to přijal. Okruh je jen 120 km od Avignonu a když jsem byl dítě, sledoval jsem tady formuli 1 testovat, moje láska k motorsportu vznikla tady.“

Právě na okruhu Paula Ricarda přitom v roce 1989 Alesi absolvoval svůj první závod ve F1, když u Tyrrellu vystřídal Michele Alboreta.

„Pro tento rok máme zarezervovaný okruh na traťové aktivity na 280 dní. Je to velmi, velmi bohatý okruh se spoustou příjmů. Hostíme sportovní vozy, motocykly, národní závody. Dokonce k nám zavítají i nějaké italské šampionáty. Jsme velmi zaneprázdněni, F1 je pro nás ale velmi prestižní a mít znovu velkou cenu by bylo skvělé.

„Spousta týmů formule 1 jezdí na Paul Ricard testovat. Je to velmi užitečný okruh s dlouhými rovinkami, řadou únikových zón, díky zavlažovacímu systému mohou testovat mokré pneumatiky. A samozřejmě počasí je tu vždy velmi dobré.“