Alesi brání Ferrari. Není to tak špatná sezóna, říká

„Není to pro ně tak špatná sezóna,“ řekl Alesi pro Give Me Sport. „V posledních letech měli velmi špatné auto a špatnou sezónu. Sotva se dostali na stupně vítězů, pak se loni trochu vzpamatovali. A teď s těmi novými předpisy přišli s raketovým autem, které je všude velmi konkurenceschopné.“

Alesi připouští, že u Ferrari „měli momenty, kdy se rozhodli špatně ve špatnou chvíli.“

„Je důležitější mít rychlé auto a pak vyladit tým, protože tento tým dlouho nevyhrál šampionát a buduje skupinu. A bojují se skupinou, jako je Mercedes nebo samozřejmě Red Bull, kteří za posledních 12 let vyhráli všechno. To vyladění, aby byli konkurenceschopní nejen s autem, ale i na závodní trati, bude nějakou dobu trvat.“

Alesiho nepřekvapuje, že Maranello čelí kritice ze všech stran. „Asi je to tak od doby, co Ferrari existuje. Pozornost je vždy obrovská a fanoušci jsou také velmi kritičtí.“

V Itálii mám sloupek pro deník Corriere della Sera a naposledy po Maďarsku jsem ho věnoval fanouškům. Říkal jsem: ‚Prosím vás, není to jako na mistrovství světa jednou za čtyři roky, že když se vám nepovede penalta, je to konec světa. Takhle to není‘. Závody jsou jiné. A Ferrari je samozřejmě připraveno na velkou kritiku a ví, jak se s ní vypořádat. Ale není to příjemné.“

Alesi uvedl, že Binottovi věří a připomenul, že závodí proti lidem, jako je třeba Adrian Newey. „Jako inženýr vždy stavěl vítězná auta a upřímně řečeno, Ferrari vypadá rychlejší, takže je to velký úspěch.“

„Kritika ze strany tisku nebo fanoušků je normální, protože Ferrari je Ferrari.“