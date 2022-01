Albonův první den u Williamsu skončil málem prohledáváním popelnic

Alexander Albon vloni ve F1 nezávodil. Pracoval pro Red Bull, odjel pár závodů v DTM s vozem Ferrari. Letos ho uvidíme vedle Latifiho v barvách Williamsu.

Ve středu Albon navštívil továrnu týmu a vyzkoušel si vůz na simulátoru. „První den“ v nové práci ale nešel tak lehce.

„Hned první den jsem ztratil klíče od auta, ale našli jsme je, což bylo skvělé,“ přiznal britský jezdec s thajskými kořeny.

„Myslel jsem, že jsem je nechal na jídelním podnose, takže jsem se chtěl podívat do popelnic, ale naštěstí byly jen na kraji pohovky u simulátoru. Cesty do odpadkům jsem byl ušetřen.“

Albon strávil den seznamováním se s jednotlivými členy týmu a byl zaskočen tím, jak rozsáhlá je organizace Grove.

„Někteří lidé vidí Williams jako tým, ve kterém zná každý každého, ale stále je to obrovské. Je tady spousta lidí, od marketingu přes aerodynamiku, výrobu až po účetnictví, je to velký tým.“

„Viděl jsem spoustu nových tváří a nejsem si úplně jistý, že si budu pamatovat jména všech, ale bylo skvělé všechny potkat.“

Albon věří, že bude mít silnou sezónu. „Bude to můj třetí rok ve F1, ale mám pocit, že jsem za tu dobu získal spoustu zkušeností. Nejsem nováček, který do toho teď přichází, vím, co dělám a co chci.“

„Je skvělé, že můžeme pracovat s tímto týmem, který mi bude naslouchat, budeme naslouchat jeden druhému a pokusíme se dostat z tohoto vozu maximum.“