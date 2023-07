Albonův klid a sebedůvěra se šíří celou garáží, zní z Williamsu

Ve Williamsu si na Alexanderovi Albonovi cení nejen jeho výkony.

Zatímco vloni byl Williams s osmi získanými body za celou sezonu nejhorším týmem ve formuli 1, letos je na tom britský tým zatím o poznání lépe. V deseti závodech získal už 11 bodů a v průběžné tabulce mu patří sedmá příčka.

Ústřední podíl na tom má Alexander Albon, který se zatím postaral o všechny body týmu z Grove. Thajsko-britskému závodníkovi se dařilo především v posledních třech velkých cenách, v nichž postupně dojel sedmém, jedenáctém a osmém místě.

Vedle výsledků udělal Albon na svůj tým dojem i díky svému klidu.

Ten Albon podle inženýra Williamsu Dave Robson prokázal například během kvalifikace na GP Británie, kdy byly vyvěšeny červené vlajky, a to ve chvíli, kdy to pro něj nebylo výhodné, protože ještě neměl zajeto dostatečně rychlé kolo.

„Poslali jsme ho do fronty, ale v tu chvíli víte, že ztrácíte tlak v pneumatikách, což není ideální pro start nového kola. V danou chvíli jsme ale potřebovali zajet čisté kolo. Nakonec zajel perfektně a vše začalo tím, že byl naprosto klidný a nepanikařil, když byly vyvěšeny červené vlajky. Byl klidný, uvolněný a spokojený, že má všechno pod kontrolou,“ uvedl Robson, kterého cituje Autosport.

Skutečnost, že Albon dokáže bojovat o body prakticky kdykoliv mu to jeho vůz umožní, je podle Robsona pro celý Williams velkou inspirací.

„V drtivé většině případů dostává z auta vše, co v něm je. Je to obrovská výhoda, protože když se vám to nedaří, klesá vám sebevědomí. Myslím, že jeho klid je zakořeněný v jeho sebedůvěře. Svým způsobem se to šíří po celé garáži,“ dodal Robson.