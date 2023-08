Albonovi pomohl ke čtvrtému místu protivítr

Velmi povedenou kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1 slaví u Williamsu. Alex Albon odstartuje z druhé řady, poprvé v kariéře se mezi deset nejrychlejších dostal také Logan Sargeant, který ale boural.

K senzačnímu výkonu Albonovi podle jeho slov pomohl také vítr, který se v 9. zatáčce otočil o 180 stupňů a začal foukat proti.

„Protivítr byl v mnoha těchto pomalých zatáčkách, ve kterých se brzdí, a my vždy s tímto brzděním bojujeme. Když je ale protivítr, všechno se tím zlepšuje. Zatíží vám to přední část vozu a doufám proto, že se pro zítřek ten vítr nezmění,“ řekl čtvrtý Albon.

„Skrývá to běžné problémy, které s naším vozem máme. Zadní vítr normálně foukal v rychlých zatáčkách, ve kterých naše auto nikdy nebylo špatné, takže si myslím, že se tam něco děje.“

Působení větru si tým podle Albona vyzkoušel také na simulátoru.

„Devátá a jedenáctá zatáčka pro nás byly vždy hrozné. V každé z nich jsme ztráceli dvě desetiny. A s protivětrem možná půl desetiny. Proto si myslím, že nám to velmi pomohlo. S těmito větry jsme jeli i na simulátoru, hráli jsme si s tím. Věděli jsme, že tento vítr je dobrý pro náš vůz.“

Sargeant byl milimetr mimo stopu

Poprvé v kariéře se mezi deset nejrychlejších dostal Logan Sargeant. Po zajetí prvního měřeného kola na usychající trati se Američan roztočil ve druhé zatáčce, tvrdě narazil do bariéry a poškodil vůz.

Desáté místo přesto pro Sargeanta znamená jasně nejlepší letošní kvalifikační výsledek, když dosud byl nejlépe čtrnáctý.

„Trať je úzká. Suchá stopa byla široká sotva na jedno auto a stačí být milimetr mimo stopu a už to nezachráníte,“ řekl Sargeant.

„Poslední, co bych chtěl, je nechat týmu velké poškození (vozu), dělám ale maximum, abych dosáhl dobrých výsledků.“

Víkend byl podle Sargeanta zatím pozitivní.

„Včera na suchu jsem měl pocit, že je to dobré. Rychlost na dlouhé jízdě byla opravdu dobrá, měli jsme auto ve skvělém okně, dokonce i v Q1 a Q2. Na mokru mi dnes trochu chyběla rychlost, největší pozitivum ale je, že zajíždím kola, když je to potřeba. To je něco, co mi letos chybělo, a bylo hezké, že jsem to dnes dokázal. Všechno je to ale zničeno jednou milimetrovou chybou.“