Albona při jeho nehodě překvapil zadní vítr

Albon, který jede svůj čtvrtý víkend za Red Bull, kde nahradil Pierra Gaslyho, způsobil přerušení kvalifikace už v její první části, když při brzdění do 14. zatáčky okruhu v Soči nezvládl svůj vůz, roztočil se a narazil zezadu do bariéry.

Po nehodě Albon přiznal, že do zatáčky vjel až příliš vysokou rychlostí.

„Není moc co říct kromě toho, že jsem do toho šel moc tvrdě. Když tyhle auta jedou, jsou celkem rychlá. Je to frustrující,“ řekl Albon, který dostal už před kvalifikací penalizaci odsunu o pět pozic za nasazení nového motoru Honda před tímto víkendem.

„Byl tam zadní vítr, který mě rozhodil,“ dodal.

I Verstappen s penalizací

Podle Maxe Verstappena, který letos dvakrát vyhrál, nemůže Red Bull v Rusku s Ferrari soupeřit, jelikož na rovinkách ztrácí „přes sekundu“.

„Nemohli jsme dělat více, v porovnání s Ferrari ztrácíme na rovinkách příliš mnoho času. Včera jsme na rovinkách měli stejnou rychlost a dnes ztrácíme přes sekundu. V kvalifikaci nemůžete bojovat, když je ztráta na rovinkách tak velká,“ řekl.

„Z našeho pohledu byl včera velmi silný poslední sektor, dnes ale foukat větší vítr a nás to ovlivnilo více než ostatní. Rozdělit oba mercedesy dnes bylo naším maximem.“

Verstappen se v kvalifikaci sice dokázal dostat na čtvrté místo, na roštu však i on vinou penalizace za výměnu motoru klesne a vyrazí z deváté pozice.

„Reálně páté, možná čtvrté místo,“ říká k možnému výsledku zítřejšího závodu. „Kvalifikovali jsme se na čtvrtém místě, takže když máte rychlost, pak ano, můžete se dostat dopředu, ale Ferrari je v tuto chvíli příliš rychlé. Také Lewis (Hamilton) startuje vpředu a má jinou strategii, neočekávám, že s ním budu bojovat.“

