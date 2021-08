Albon zvažuje přestup do IndyCar

Albon pracuje pro Red Bull a jezdí v DTM s vozem Ferrari. Po 6 závodech je průběžně pátý. Dvakrát dokončil závod na třetím místě.

Albonův návrat do F1 je velmi nepravděpodobný. U Red Bullu nebude zřejmě místo u žádného ze dvou týmů.

„Mým hlavním cílem je zůstat ve F1, ale nikdy to není stoprocentně jisté, takže musíte mít plán B a C, abyste zjistili, co se ještě nabízí,“ cituje Albona Crash.net.

„IndyCar mě vždy zajímal. Teď je vidět, že je na vzestupu, zejména sledovanost, ale i jiné věci.“

„Bylo opravdu zajímavé to sledovat. Upřímně řečeno, je docela těžké říct, jestli je to něco, co bych chtěl dělat. Vidím tam několik týmů. Chci si s nimi popovídat a zjistit, jaké jsou možnosti, abych se mohl rozhodnout, co budu dělat.“

„Řekněme, že pokud bude ve F1 nedostatek příležitostí, a tady se objeví příležitost, která je dobrou příležitostí s dobrým týmem a usoudím, že je to něco, co by mě bavilo, tak se pak samozřejmě šance zvýší.“

Albon se setkal s bývalým jezdcem F1 Romainem Grosjeanem, který přešel do americké série poté, co ho na konci roku 2020 opustil Haas.

Grosjean vynechává závody na oválech. Dokázal ale už dvakrát dojet druhý – v obou případech v Indianapolis. Ještě více se v IndyCar daří Ericssonovi.

„Bylo zajímavé vidět Romaina a to, co dělá. Chtěl jsem jen vědět, co si o tom myslí. Je spokojený? Samozřejmě, že je šťastný. Vždy má na tváři úsměv. Jaký byl pro něj ten přechod a jak se na začátku v IndyCar cítil? Vypadá, že se tu cítí velmi dobře.“