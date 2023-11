Albon: Za kolísavou formou Williamsu v Mexiku stály proměnlivé teploty

Víkend jako na houpačce prožil v Mexiku Alexander Albon. Podle jezdce Williamsu jeho vozu nesvědčí, když se trať příliš rozpálí.

Alexander Albon započal víkend na okruhu v Mexiku překvapivým druhým místem v úvodním volném tréninku, a na stejný výsledek dosáhl i v tom třetím.

V sobotní kvalifikaci však už tolik pilot Williamsu nezářil, když obsadil až čtrnáctou příčku (vliv na ní ale mělo i škrtnutí nejlepšího času, které ho připravilo o účast ve finálovém rozstřelu). V nedělním závodě si pak dojel pro dva body za deváté místo.

„Byl jsem překvapen, tempo v závodě nebylo tak silné, jak jsme čekali, ale bylo to v pohodě,“ hodnotil Albon, kterého cituje Autosport.

„Myslím, že vše souvisí s teplotou v rámci dané jízdy. Trať byla horká stejně jako v kvalifikaci. Když je trať rozpálená, bojujeme. Musel jsem tedy šetřit pneumatiky, aby vydržely, což mělo dopad na časy na kolo,“ vysvětlil thajský závodník.

„Víme, že máme docela citlivé auto, co se souvislosti mezi teplotou a pneumatikami týká. Uvědomujeme si, že nám to klouže o něco více než ostatním. V závodě je to o něco jednodušší, protože všichni šetří pneumatiky. V případě krátkých jízd to tak není, takže jsme měli v kvalifikaci problém, ale nějak jsme to zvládli,“ hodnotil Albon.