Albon vzpomínal na kolize s Hamiltonem. Nikdy mu nebudu nic vyčítat, říká

Alex Albon dnes jezdí za Williams a stal se lídrem týmu. Má ale zkušenosti také se závoděním na špici a to z doby, kdy oblékal overal Red Bullu. Britský pilot s thajskými kořeny má na kontě dvě třetí místa. Jeho záznam však mohl být i lepší. Dvakrát ovšem kolidoval s Hamiltonem.

Poprvé se tak stalo v Brazílii 2019 – Hamilton byl po závodě za kolizi penalizován a přišel o stupně vítězů.

Podruhé k tomu došlo v následující sezóně na Red Bull Ringu, kde mohl Albon dokonce bojovat o vítězství. Hamilton za to dostal trest už v závodě.

Otázkou je, zda by lepší výsledky Albonovi nezajistili lepší pozici u Red Bullu.

„Na střety s Lewisem nemyslím. Lepší výsledky by mi samozřejmě zajistily dobrou pozici. V Rakousku jsem se v autě cítil velmi dobře a cítil jsem, že mám na to, abych vynikl, ale nikdy v životě nebudu Lewisovi vyčítat nic špatného, co se mi v kariéře stalo. Všechno záleží na mně,“ přiznal Albon v oficiálním podcastu Formule 1 Beyond The Grid.

„Mám pocit, že jsem v Brazílii mohl udělat víc, abych se tomu kontaktu vyhnul. Dívám se na kolize mezi jezdci a prakticky nikdy se nestane, že by jeden jezdec byl stoprocentně na vině a druhý ne. V Rakousku ale byl zcela na vině... to pro záznam,“ směje se Albon.

Na druhou stranu Albon vzpomíná, že se mu Hamilton při zpátečním letu z Brazílie omluvil za to, co se v závodě stalo.

„Po Brazílii jsme se vraceli stejným letadlem a on se omluvil za to, co se mezi námi stalo. Už jsme spolu pak nemluvili, protože on seděl v první třídě a já na sedadlech business třídy. Navíc jsem měl vedle sebe Carlose, který byl v tom závodě na stupních vítězů, a řekli mu, že může přestoupit do první třídy. Kdyby to řekli mně, určitě bych si v následujících dnech lépe odpočinul,“ dodal Albon.

Brazílie 2019

GP Rakouska 2020