Někteří jezdci přivezli do Miami speciální design helmy. Alexander Albon si nechal obarvit vlasy. Podle něj to má co dočinění s výkonem a výsledky.

„Před Melbourne jsem si je nechal obarvit a skončili jsme desátí, a když barva vyprchala, skončili jsme v Imole jedenáctí...,“ řekl Albon.

„Začalo to mít vliv na výkon, tak jsme je přebarvili a doufám v další body!“

Albon získal pro Williams zatím jeden bod. Uvidíme, jak se mu bude dařit v Miami. V prvním tréninku byl sedmý, ve druhém sedmnáctý.