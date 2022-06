Albon vysvětlil, proč i přes modré vlajky nepustil Leclerca před sebe

V klíčové fázi Velké ceny Monaka Nicholas Latifi zdržel Carlose Sainze, což se probíralo i na sociálních sítích.

Velkou roli sehrál ale také jeho týmový kolega Alexander Albon, který zase zdržel Charlese Leclerca – z hlediska délky to bylo významnější.

Latifi se před Sainze dostal po jeho výjezdu z boxů a Španěl ho předjel v tunelu. Leclerc uviděl Albona poté, co zatočil do první zatáčky a dojel ho po pár stovkách metrů zhruba ve třetí zatáčce. A nebyl z toho nadšený. Před Albona se dostal až poté, co jezdec Williamsu skončil v únikové zóně u první zatáčky (Ste Devote). Jinými slovy byl před Leclercem téměř jedno celé kolo.

Bylo to v době, kdy Albon už měl nazuté slicky a Leclerc přechodné a chystal se přezout na slicky.

„Je to složité, protože jsme v podstatě vyjeli na slickách a měli jsme obrovskou rychlostní výhodu,“ řekl Albon. „Trvalo by tři zatáčky, než bych ho nechal projet, a pak bych byl hned dost rychlý na to, abych ho znovu předjel.“

„V podstatě jsem byl v pozici, kdy si myslím, že z mého pohledu pro nás oba bylo rychlejší, abych zůstal vpředu, protože bych se mu v podstatě hned vzdálil. To je vlastně všechno. Je to jedna z těch nepříjemných situací.“

Je ovšem otázkou, zda Albon nezapomněl, v jakém voze jede. Jeho poslední dvě (celá) kola před zastávkou měla hodnotu 1:35.7. Po své zastávce a přezutí na tvrdé pneumatiky skutečně výrazně zrychlil – na 1:33.467.

Jenomže Carlos Sainz, který v té době stále pokračoval na pneumatikách do mokra, zajel čas 1:31.651, Pérez (již na přechodných) dokonce 1:28.792. Je ale také dobré říci, že Leclerc byl ještě rychlejší (1:28.156) a celkově v daném kole dokázal částečně snížit ztrátu na Péreze. Bez Albona před sebou by však mohl zřejmě stáhnout ještě více.

Albon se následně do únikové zóny nedostal kvůli tomu, že by si snad vše rozmyslel a chtěl Leclerca pustit. Probrzdil všechny čtyři pneumatiky a po defektu jedné ze zadních pneumatik musel znovu do boxů.