Albon vyjel v ulicích Monte Carla pro Williams první letošní body. Hodně to pro nás znamená, tvrdí

Čekání Williamsu na první body v roce 2024 skončilo v osmém závodě letošní sezony. Thajsko-britský závodník Alexander Albon využil startu v první desítce k tomu, aby si v ulicích Monte Carla dojel pro dva body za deváté místo.

Jezdec tradiční britské stáje sice po závodě přiznal, že letošní GP Monaka nenabídla příliš velkou podívanou, ale přesto je z jeho slov znát, že se mu po zisku prvních bodů velmi ulevilo.

„I když by si člověk přál získat body v napínavějším závodě, jsem spokojený. Deváté místo a první body v sezoně pro nás hodně znamenají,“ prohlásil Albon.

„Nechcete zůstávat bez bodů, zejména s ohledem na morálku týmu, takže doufám, že nás to do dalšího průběhu sezony nakopne“ uvedl dále 28letý závodník z Londýna, kterého rovněž těšilo, že Williamsu dobře zafungovaly nové díly, které nasadil.

„Bylo fajn vidět, že fungují a že jsme byli schopni udržet podobné tempo jako naši přímí konkurenti,“ dodal Albon.

Druhý jezdec Williamsu Logan Sargeant prožil v Monaku méně úspěšný víkend, když dojel do cíle na 15. místě.

„Byl to těžký závod a pohled na něčí zadní křídlo byl v podstatě definoval můj den. Nebylo to příliš radostné. Byl jsem dlouho zaseknutý za Fernandem (Alonsem, pozn. red.) a Dannym (Ricciardem), kvůli čemuž mi odcházely pneumatiky. Jakmile jsem nasadil však nové obutí a dostal čistý vzduch, cítil jsem se dobře,“ popsal americký jezdec, jenž se již těší na to, až dostane všechny nové díly, které měl nyní k dispozici jeho týmový kolega Albon.

„To, že Alex získal body, je pro tým povzbuzení. Až budou mít oba vozy stejnou specifikaci, budeme moci o (bodované) příležitosti bojovat oba rovnocenně,“ uzavřel Sargeant.