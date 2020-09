Albon: Verstappen jedná přímo a nepolitikaří

Alexander Albon zatím na svého mladšího, ale zkušenějšího kolegu Maxe Verstappena ztrácí. Nedlouho od jeho povýšení do týmu Red Bull se proto diskutuje, jak je to s budoucností londýnského rodáka ve slavném týmu.

Spekulace přiživilo jak vítězství Pierra Gaslyho ze sesterského týmu AlphaTauri v Monze, tak i Albonovo vyjádření v Mugellu. Tam získal své první stupně vítězů ve formuli 1, a skrze rádio týmu poděkoval za to, „že to s ním vydržel“.

O víkendu v Soči však vše uvedl na pravou míru a vyjádřil se i ke svému týmovému kolegovi.

„Slyšel jsem tu rádiovou komunikaci z Mugella a říkal si pane jo, to zní, jako bych děkoval za to, že mě nevyhodili. Spíš to mělo být vyjádření díků za to, jak mě tým od prvního dne podporuje.

Média i lidi hodně spekulují, ale tým byl vždy na mé straně. Chtěl jsem to pódium věnovat právě členům týmu a přislíbit jim, že další pódia budou následovat.

Co se jeho (Verstappena – pozn. redakce) týče, když s ním spolupracujete, zjistíte, že je to velmi přímý člověk. Vím, že je hodně jezdců, kteří v týmech vytvářejí různou politiku a zákulisní hry, ale Max k nim nepatří.

Vycházíme spolu, máme podobnou zpětnou vazbu a je fajn soupeřit s někým, jako je on,“ prozradil Albon televizi Sky.