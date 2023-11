Albon: Věřím, že by chladné podmínky v Las Vegas mohly našemu vozu vyhovovat

Pilot Williamsu Alexander Albon je před nadcházející GP Las Vegas optimistický. Thajsko-britský závodník věří, že by tamní podmínky mohly jeho vozu sedět.

Zatímco některé týmy mají před blížcím se závodem v Las Vegas obavy, Alexander Albon z Williamsu naopak věří, že by jeho tým mohl v Nevadě zajet nadprůměrný výsledek.

„Doufáme, že nám budou hvězdy přát,“ uvedl Albon, kterého cituje Autosport, k jeho vyhlídkám před GP Las Vagas.

„Je to trať, která by nám měla svým charakterem vyhovovat, stejně tak (nízké, pozn. red.) teploty,“ poukázal pilot Williamsu na faktory, které by mohly britské stáji hrát do karet.

K samotnému městskému okruhu, který zná zatím jen ze simulátoru, Albon prohlásil:

„Je to relativně jednoduchý okruh, pokud jde o jeho uspořádání. Je snadné se ho naučit. Trať je to ale docela zajímavá, je zde poměrně dost kombinovaných zatáček, kde může docházet k zablokování předních kol, což pro náš vůz není dobré, ale to nevadí,“ neztrácí Albon optimisus.

„Také si myslím, že pokud jde o závodění, bude se hodně předjíždět, protože alespoň podle toho, co jsem viděl, je tu spousta příležitostí. Je tam míst, kde se dá předjíždět,“ všiml si 27letý závodník.