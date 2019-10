Albon věřil v stupně vítězů, Verstappen odjíždí z Mexika naštvaný

Pilot Red Bullu se až do 15. kola držel na třetí pozici, kterou vybojoval díky soubojům ostatních pilotů na startu. Následně zajel do boxů a rozhodl se pro strategii dvou zastávek. V cíli obsadil páté místo.

Když byl dotázán, zda si během závodu uvědomil, že by mohl dojet na stupních vítězů, odpověděl. „Ano, prvních 15 kol! Pak jsme přešli na dvě zastávky. Nejsem si jistý, zda bychom zvládli jen jednu zastávku. Myslím, že se na to budeme muset lépe podívat,“ řekl Albon.

„V některých úsecích závodu byla naše rychlost na opotřebovaných pneumatikách celkem dobrá. Musíme se v továrně podívat, zda bychom to zvládli,“ dodal.

Albon do boxů zamířil z vedoucích jezdců jako první. Po výjezdu z boxů se dostal do souboje s Carlosem Sainzem, který jej stál čas a piloti Mercedesu neměli problém se před něj při zastávce dostat.

„Skutečný problém byl, že pokaždé, když jsem zastavil v boxech, vyjel jsem do provozu a musel jsem bojovat. Hodně času jsem ztratil s Carlosem.“

Proč nedostal penalizaci i Hamilton? ptá se Verstappen

Druhý jezdec Red Bullu Max Verstappen se po Velké ceně Mexika vrátil ke kvalifikaci, ve které dostal penalizaci odsunu o tři pozice za to, že nezpomalil při nehodě Valtteriho Bottase v Q3. Verstappen tím přišel o pole position a startoval až čtvrtý.

„Pravidlo je jasné, z mého pohledu k tomu chci jen říct, že samozřejmě kolem toho byla spousta komentářů a když se dívám s odstupem, měl jsem zpomalit. Ale všichni by měli dělat to samé. A vím, že Seb (Vettel) udělal. Jeden stříbrný vůz ale ne a nedostal penalizaci. To mě naštvalo,“ říká Verstappen.

Záběr z vozu Lewise Hamiltona ukazuje, že v momentu, kdy on projížděl místem nehody jeho týmového kolegy, žluté vlajky nevlály.

S Hamiltonem se Verstappen potkal při soubojích v prvních zatáčkách závodu. Při něm si Hamilton poškodil podlahu vozu. Verstappen naopak dostal defekt pravé zadní pneumatiky po souboji s Bottasem.

„Lewis byl v první zatáčce na vnějšku a do druhé zatáčky brzdil velmi pozdě, nemohl jsem tam proto zůstat, musel jsem vyjet mimo trať,“ popsal souboj s Hamiltonem.

„Pak s Valtterim jsem jel na vnitřek a když jsem byl vedle něj, myslím, že mě neviděl, takže už zatáčel a dotkl se mého pravého zadního kola. Měli jsme dobrý vůz, ale bohužel to, co se stalo v prvním kole a následně s Valtterim zcela zničilo můj závod.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson