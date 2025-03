Albon vděčí za páté místo strategii Williamsu

Na startu se před Albona sice dostal Charles Leclerc, thajsko-britský pilot dokázal ale odrazit útoky Lewise Hamiltona a většinu závodu strávil na sedmém místě.

Když ale 13 kol před koncem přišla silná dešťová přeháňka, rozhodl se Williams povolat Albona okamžitě do boxů pro přechodné pneumatiky, zatímco jezdci před ním jako Leclerc nebo Júki Cunoda zůstávali na trati. Kromě toho ze závodu odstoupil z druhého místa po chybě Oscar Piastri.

„Myslím, že jako tým jsme dnes zvládli vše, co jsme měli. Je to skvělý začátek a ukazuje, jak velký krok jsme oproti minulému roku udělali. Čtvrtých míst letos příliš často nedosáhneme,“ řekl Albon.

„Špatné počasí a přechodné pneumatiky, které se začínají přehřívat, pro nás obecně nejsou dobrou kombinací. Upřímně řečeno, myslím, že ve srovnání s RB a Alpinem jsme nebyli tak konkurenceschopní, jak jsme chtěli být.

„Byli jsme ale v těchto podmínkách mnohem konkurenceschopnější než vloni. Bylo příjemné zjistit, že rychlost tam stále je. Když jsem tlačil, mohl jsem bez problémů dohnat Júkiho. Jen jsem čekal, jestli zajede do boxů nebo ne. My nakonec zajeli první a udělali jsme správné rozhodnutí.“

Sainz boural

Nástrahy mokré trati nezvládl při svém prvním startu za Williams po přestupu z Ferrari Carlos Sainz.

Španěl se roztočil a narazil do zdi dokonce za safety carem, který vyjel v prvním kole po nehodě Jacka Doohana.

„V první řadě obrovská gratulace Alexovi a týmu. Odvedl velmi dobrou práci a začal sezónu správnou nohou,“ řekl Sainz.

„Já jsem se podíval na data a rychle zjistil, co se stalo. Díky tomu jsem klidnější. Aniž bych zacházel do detailů, má to spojitost s řazením nahoru při Safety Car Módu. Jsem z toho samozřejmě frustrovaný a mrzí mě to za všechny v týmu.

„Zbytek závodu jsem strávil tím, že jsem se snažil pomáhat ve vysílačce a jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit aspoň tímto způsobem. Naštěstí Čína je hned příští víkend a já se nemohu dočkat, až znovu naskočím do auta.“