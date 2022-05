Albon v závodě trpěl nezvykle velkou degradací. Mohl jsem jet na šest zastávek, říká

„Už při jízdě na startovní rošt jsem měl degradaci pneumatik a stejné to bylo i v závodě,“ vysvětlil Albon. „Udělali jsme čtyři zastávky, ale mohl jsem udělat pět nebo šest zastávek a asi by to bylo rychlejší.“

„Byla tam prostě neuvěřitelná degradace. Myslím, že ve třetí a deváté zatáčce jsem byl o 20 km/h pomalejší než všichni ostatní, prostě jsem se tam trápil. Normálně na tom nejsme tak špatně. Myslím, že něco prostě musíme zkontrolovat, protože tohle nebylo normální.“

Albon řekl, že „nemohl jet dostatečně pomalu“, aby udržel pneumatiky při životě. „Jel jsem tak pomalu, jak to jen šlo, ale pneumatiky stále odcházely. První tři kola jsem jel o dvě a půl, tři sekundy pomaleji než normálně. Pak se to stále masivně zhoršovalo. Byly to sekundy ztráty, hned po prvním kole.“

„Bylo to trochu zvláštní. Jak jsem řekl, není to normální. Degradace byla vysoká a očekávali jsme to, ale dnes to bylo opravdu trochu zvláštní.“