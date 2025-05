Albon v Monaku řídil jako babička. A že zaplatil večeři? To na srovnání účtů nestačí, říká Russell

Letošní Velká cena Monaka jednoznačně potvrdila, že obecně nenabízí příliš zajímavých předjížděcích manévrů.

Své o tom ví pilot Mercedesu George Russell, který podstatnou část závodu, do kterého odstartoval po technických problémech až ze 14. místa, absolvoval za zadním křídlem vozu Alexandera Albona, jenž jej navíc pomalou jízdou úmyslně zdržoval, aby pomohl svému týmovému kolegovi.

Russell se sice před svého soupeře dokázal dostat, avšak nedovoleně tak, že si zkrátil šikanu za tunelem, za což dostal penalizaci v podobě průjezdu boxy.

„Upřímně řečeno, už mě nebavilo 50 kol zírat na zadní křídlo vozu Williams. Bylo to trochu ironické, protože jsem díky tomuto kroku skončil výše v pořadí, než kdybych se držel za Alexem,“ poznamenal Russell, jehož slova cituje web GPblog.

Russell měl v tomto ohledu nejspíš pravdu, protože poté, co se před Albona dostal, dokázal následný trest vykompenzovat třemi rychlými koly, takže se po návratu na dráhu po absolvování průjezdu boxy objevil před Albonem a nakonec si mohl dojet alespoň pro 11. příčku (byť ani tak na Albona nakonec nestačil, jelikož ho posléze ještě čekala druhá povinná výměna pneumatik).

„Alespoň jsem si užil posledních 25 kol závodu. Není to ale tak, že by tu byl nový George Russell – rebel, který si zkracuje trať. Jen už mě unavovalo vidět Alexe, jak jede jako babička,“ vysvětlil dále pilot Mercedesu, kterého Albon po GP Monaka pozval na večeři.

„Ta však nebyla dostatečně drahá, takže účty ještě nejsou srovnané,“ dodal s nadsázkou Russell.

Vybral si nejdražší jídlo z menu, tvrdí Albon

K večeři s Russellem se ve Španělsku vyjádřil také samotný Albon.

„Večere byla skvělá...Objednal si nejdražší položku v menu. Opravdu, šlo o humří těstoviny. Na druhou stranu vynechal desert, takže tím to trochu vyrovnal. Bylo to ale fajn, byl to zábavný večer,“ nechal se slyšet závodník Williamsu, který v Monaku dojel devátý.