Albon: V Austrálii jsme měli využít výpadků silných vozů. Je frustrující, že se nám nepodařilo bodovat

Alexandera Albona mrzí, že v Austrálii nedokázal Williams získat žádné body, a to navzdory tomu, že závod v Melbourne nedokončili hned tři jezdci elitních týmů.

I když je v poslední době startovní pole F1 relativně vyrovnané, vzhledem k malému rozdílu mezi prvním a posledním týmem, faktem je, že prvních pět stájí má před zbytkem účastníků poměrně jasný náskok.

Často tedy platí, že pokud všech deset jezdců těchto týmů dojede bez větších problémů do cíle, mají zbylí účastníci náročnou úlohu, pokud chtějí bodovat.

O minulém vikendu v Austrálii však nedokončili závod hned tři jezdci elitních týmů, díky tomu byla v top 10 tři místa „navíc“.

Velmi dobře toho využil Júki Cunoda, který po penalizaci Alonsa, skončil dokonce sedmý, a stejně tak to platilo i o jezdcích Haasu. Ti dojeli na devátém a desátém místě.

Komu však atak na body nevyšel, byl Alexander Albon z Williamsu, který se musel smířit s 11. příčkou.

„Bylo to frustrující, protože naši soupeři získali body. Potřebujeme tyto závody, kdy odstoupí tři auta nejlepších týmů. Musíte toho využít a to se nám bohužel nepodařilo. Neměli jsme takové tempo, v jaké jsme doufali,” uvedl po závodě Albon, kterého cituje Autosportu.

„Pokaždé, když jsem se měl vyrovnat tempu vozů kolem sebe, drolily se mi pneumatiky. Když jsem mohl jet svým tempem, bylo to v pořádku, ale i tak jsem ztrácel asi tři a půl desetiny na kolo,“ hodnotil thajsko-britský závodník.

Albon byl nakonec jediným pilotem Williamsu, který si v Austrálii zazávodil. V tomto ohledu připomeňme, že Albon havaroval v úvodním tréninku natolik, že byl jeho vůz na místě neopravitelný. Britská stáj však neměla v Melbourne náhradní šasi, takže mohla do závodu nasadit jediný vůz.

Do jeho kokpitu nakonec usedl Albon, což pro Logana Sargeanta znamenalo konec závodního víkendu v Melbourne.

„Byl to pro nás všechny ve Williamsu těžký víkend. Myslím, že v některých ohledech jsme se s tím poprali docela dobře, vzhledem ke všemu, co se dělo.

„Nehoda v prvním tréninku byla z mé strany velkou chybou. Za dané situace jsem měl pocit, že kvalifikace proběhla hladce a že jsem z ní vytěžil téměř vše. V závodě jsme na to ale neměli. Doufáme, že se v Japonsku vrátíme silnější. Usednu zpět do mého auta, zatímco Loganovi budu moci vrátit to jeho,“ uzavřel Albon.