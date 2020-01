Albon si někdy musí připomínat, že je stále nováček

Alexander Albon sezonu 2019 odstartoval v týmu Toro Rosso. V srpnu si pak vyměnil pozice se stejně starým Pierrem Gaslym, s jehož výkony nebyl zcela spokojený tým Red Bull. Albon to po přestupu do mateřské stáje neměl snadné, ostatně týmovým kolegou mu byl vysoce ceněný Max Verstappen, na kterého zatím po rychlostní stránce nestačí.

I s tím však chce londýnský rodák něco udělat. Nejdůležitější pro zlepšení je podle něho schopnost vytěsnit vnější tlak.

„Musel jsem si vytyčit jasné cíle. Na první místo bylo třeba postavit sebe samého a vymýšlet, v čem se můžu zlepšit. Je také důležité to nepřepálit.

Formule 1 není úplně jednoduchá. Nejde o jedinou věc, která rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Je toho víc. Roli samozřejmě hrají i zkušenosti. A všechno chce svůj čas, včetně poznávání tratí a hledání nastavení.

Zajímavé bylo učit se kvalifikace. Dost pomáhá simulátor. A když za sebou máte tréninky, víte víceméně přesně, co vás čeká.

Velkou neznámou pro mě bylo nastoupit do třetí části kvalifikace s velkým množstvím paliva. Na to jsem nebyl zvyklý, v Toro Rosso jsem se do top ten příliš nedostával. Také Charles Leclerc říkal, že si po přestupu k Ferrari musel zvyknout, než pochopil, jak funguje přilnavost pneumatik s velkým množstvím paliva,“ řekl Albon.

Ve své první sezoně skončil na celkovém osmém místě s 92 body. Cíl v roce 2020 je jasný, zlepšování a posouvání se blíže k Verstappenovi.

„Párkrát jsem nezajel úplně nejlepší kvalifikaci, udělal jsem chyby i v tréninku. Musím se postupně zlepšovat a chytat cit pro vůz. Klíčové je jednoduše zmáčknout čas co nejníž, což se Maxovi daří. Ale přibližuju se,“ věří Albon.

