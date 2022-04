Albon se u Williamsu cítí být lídrem týmu

Albon do závodu v Melbourne startoval poslední poté, co byl po kvalifikaci diskvalifikován, jelikož mu v nádrži nezůstalo potřebné množství paliva. Williams se proto rozhodl pro odvážnou strategii startovat na tvrdé směsi a povinnou výměnu na měkkou směs absolvoval až v předposledním kole závodu.

Risk se ale vyplatil, a i díky odstoupením některých předních jezdců dojel Albon desátý, čímž získal jeden bod.

Albon se přesto musel velmi snažit, protože mezi ním a piloty týmů Alfa Romeo a Haas to bylo velmi vyrovnané.

„Je to pro nás až frustrující, jak je to vyrovnané, protože se zdá, že týmy Alfa a Haas udělaly krok vpřed a zapojily se do bitvy ve středu pole,“ řekl Albon v podcastu F1 Nation.

„Nejsme dál od čela pole než v předchozích letech, tihle kluci se jen připojili k balíku, takže to skoro vypadá, že se trápíme, ale Alfa a Haas odvedly skvělou práci.“

Souboje na okruhu v Albert Parku si ale Albon užil. „Bylo příjemné se mezi ně zamíchat, a když jsem byl v té skupině vozů, tak myslím, že jedna moje část se většinou dívala do zpětných zrcátek. Pak jsem je ale velmi rychle ztrácel a ujížděl jsem jim. Bylo to opravdu dobré.“

Albon se do F1 vrátil po roční pauze strávené závoděním v DTM a prací rezervního pilota Red Bullu, za který závodil v sezóně 2020 a v polovině ročníku 2019, když ve své první sezóně přestoupil z Toro Rosso.

U Williamsu je jeho týmovým kolegou Nicholas Latifi, pro kterého je to třetí sezóna ve F1. Kanaďana Albon zatím letos pravidelně poráží jak v závodě, tak v kvalifikaci. Poprvé v kariéře F1 se tak Albon cítí jako lídr týmu.

„Je to jiná pozice, než v jaké jsem byl u Red Bull a cítím, jako bych byl trochu více lídrem týmu. Mám pocit, že musím tím nejlepším možným způsobem využít své zkušenosti a s Nickym vyvíjet auto. Mám pocit, že jsem měl rok na to, abych vyzrál. Nemyslím, že bych to dokázal v roce 2020 nebo 2019. Cítím, že jsem teď v lepší pozici. Užívám si to, je to pro mě nová výzva.“