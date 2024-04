Albon se snažil kolizi zabránit, Ricciardo ho neviděl

V nájezdu do třetí zatáčky došlo ke kolizi mezi piloty RB a Williamsu, když Ricciardo bojoval s Lancem Strollem, přičemž nenechal na pravé straně trati prostor Albonovi, došlo ke kontaktu a oba piloti skončili v bariéře. Závod byl kvůli opravě bariéry asi na půl hodiny zastaven.

„Startoval jsem na měkké sadě, takže jsem měl lepší přilnavost na výjezdu z druhé zatáčky a snažil jsem se ho (Ricciarda) pro třetí zatáčku dostat lehce mimo stopu, abych měl šanci se v zatáčkách 4, 5, 6, a 7 dostat před něj,“ řekl Albon.

„On mě ale neviděl, snažil jsem se z toho na poslední chvíli vycouvat. Nastal okamžik, kdy jsem si uvědomil, že mě tam nevidí. Dupl jsem tedy na brzdu a snažil se z toho dostat. Ale byli jsme až příliš vedle sebe a když se on blížil, já už se tomu nemohl vyhnout.“

Stewardi netrestali Podle sportovních komisařů šlo o incident z prvního kola, na které je obecně pohlíženo mírněji. Za kolizi proto nikoho nepotrestali. „Při vjezdu do třetí zatáčky si řidič vozu 3 (Ricciardo) všiml vozu 18 (Stroll) po své levici a prohlásil, že mu chtěl dát dostatečný prostor. Poté se podíval na vrchol třetí zatáčky. Vůz 23 (Albon) po své pravici neviděl.“ „Řidič vozu 23 (Albon) uvedl, že si myslel, že může vůz 3 (Ricciardo) předjet z vnější strany do třetí zatáčky, ale pak si náhle uvědomil, že ho vůz 3 neviděl, přibrzdil, ale nemohl se vyhnout kontaktu s vozem 3. V souladu s tím jsme určili, že se jedná o incident z prvního kola, a rozhodli jsme se nepodniknout žádné další kroky.“

Williams se letos potýká s nedostatkem náhradních dílů. Logan Sargeant se musel vzdát své sedačky při minulém závodě v Austrálii poté, co Albon boural v prvním tréninku. Kvůli větší šanci na body pak Williams upřednostnil právě Albona.

Sám Sargeant boural v prvním tréninku v Suzuce a v závodě skončil ve zdi Albon.

„Je to přesně to, co nepotřebujeme. Samotný náraz byl v relativně malé rychlosti, ale je to o způsobu, jakým jsem trefil bariéru z pneumatik. Normálně máme Armco bariéry, ale tady jsem se do té bariéry víc zabořil a náraz byl prudší.“

Albona jsem neviděl, přiznal Ricciardo

Ricciardo po závodě řekl, že vliv na kolizi mohla mít volba pneumatik. Zatímco Albon využil k dobrému startu měkčí sady, start Ricciarda na střední směsi byl pomalejší.

„Bylo to zvláštní, protože to vypadalo, že vozy před námi odstartovaly dobře, takže se zdá, že jen (týmový kolega z RB) Júki (Cunoda) a já jsme neměli přilnavost. Jakmile jsme vyrazili, Bottas a Hülkenberg nás rozdělili a objeli. Do první zatáčky jsem jel mezi Júkim a Alpinem, ve druhé zatáčce jsem si řekl, že to trochu uklidníme, ale jakmile jsem šlápl na plyn, stále jsem se trápil. Pak byl na vnějšku (Lance) Stroll. Snažil jsem se ho udržet,“ řekl Ricciardo.

„Jak jsem se začal chystat na třetí zatáčku, objevil se tam Albon. Sledoval jsem ze záznamu pohled z jeho kokpitu. Nevím, jestli tam vůbec chtěl být, ale měl mnohem lepší trakci.

„Neviděl jsem ho. Vždy předpokládám, že tam možná někdo je. Je to první kolo, takže se nikdy nesnažím využívat plnou šířku tratě a úplně ostatní ignorovat. Ale tady nebylo dost prostoru. Kdybychom mohli vrátit čas, startoval bych na měkké sadě.“

Video ze startu a nehody