Albon se jako první thajský pilot dočkal stupňů vítězů ve F1

Už několikrát byl Albon velmi blízko. Dvakrát jej ale o slibně rozjetý výsledek připravil svým útokem Lewis Hamilton. Při premiérovém závodě v Mugellu se Albon konečně dočkal.

„Bylo to šílené. Bylo to dobré. Chvíli trvalo, než jsem se sem dostal! Jsem skutečně šťastný, cítím, že mohu dýchat. Je to hezký pocit,“ řekl první thajský pilot, který ve formuli 1 získal stupně vítězů.

„Bylo to těžké, museli jsme na to trénovat. Čekal jsem, že to bude horší, ale měli jsme dvě červené vlajky, což pomohlo. Je to nemilosrdné, obzvlášť rychlé zatáčky ve druhém sektoru. Cítíte je. Mám teď více adrenalinu než kdokoliv jiný,“ řekl k okruhu v Mugellu.

Albon do závodu vyrážel ze čtvrté pozice, na startu jej ale předjel Charles Leclerc. Ztratil také při dalších restartech závodu, před soupeře se však dokázal dostat přímo souboji na trati.

„Nedokázali jsme se rozjet, takže většinu předjetí jsem musel udělat na trati. Náš vůz je ale dobrý na brzdách, víme to už od prvního dne. Můžeme proto dělat takové předjížděcí manévry a je zábavné ho řídit.“