Albon se chce do F1 vrátit s Red Bullem. Je ale realista

Albon zůstává testovacím a rezervním jezdcem Red Bullu. S ohledem na pokračující pandemii koronaviru a loňské události nelze jeho účast v letošním závodě vyloučit. Albon se ale přesto soustředí zejména na práci na simulátoru a odjede také závody v DTM.

„Mým hlavním cílem je být ve voze formule 1,“ řekl Albon, kterého cituje RaceFans.

„Prvotním cílem musí být to, aby to bylo u Red Bullu. Nejsou tam jen dvě, ale čtyři místa. Mým cílem je počkat a posoudit, jak se to vyvine.“

„Pokud budou všichni podávat výsledky, tak bude situace zřejmá. Mojí povinností je soustředit se na současnost, zaměřit se na to, abych pro tým dělal, co je v mých silách, abych se zlepšil v továrně a s kluky. Jakmile to dokážeme, uvidíme, co se stane.“

Vloni se Albonovi zejména ve srovnání s Verstappenem nedařilo. Letos ho proto nahradil Pérez.

„Samozřejmě jsem z toho zklamaný. Není žádným tajemstvím, že to bylo složité auto. Pro mě byla loňská sezóna těžká.“

„Nebudu přemýšlet o tom, proč se to stalo, proč došlo k tomu a tam tomu. Je to spíše o tom, co mohu udělat teď, abych se vrátil a znovu bojoval.“

Kvjat a Gasly se z Red Bullu vrátili do Toro Rosso. V případě Albona to nebylo možné. Sedačku u AlphaTauri obsadil Júki Cunoda.

„Je zřejmé, že Júki měl minulý rok velmi silnou sezónu, takže můžete pochopit, proč to tak bylo. V tomto směru mě to netrápí.“

Albon doufá, že v polovině sezóny pochopí, jaká bude jeho budoucnost.

„Myslím, že do letních prázdnin člověk trochu pochopí, jak se věci vyvíjejí. Do té doby budu naplno pracovat pro Red Bull a uvidíme, jak to dopadne.“