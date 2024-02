Albon s námi má smlouvu až do konce sezony 2025, potvrdil Williams. Samotný jezdec však tak přesvědčivě nezní

V poslední době bývá v F1 pravidlem, že týmy při oznamování nových jezdeckých smluv tají její přesnou délku a většinou informují pouze neurčitě tak, že došlo k podepsání víceleté smlouvy bez větších podrobností.

To byl případ také Alexandera Albona, jehož aktuálně platná smlouva s Williamsem byla oficiálně potvrzena v létě roku 2022. Britský tým tehdy uvedl, že s Britem thajského původu podepsal víceletou smlouvu. Od té doby se mělo za to, že Albonova nynější dohoda s Williamsem vyprší na konci letošního ročníku.

Tato spekulace přiživovala teorie, že by Albon mohl od začátku příští sezony zamířít do Red Bullu, kde by nahradil Sergia Péreze, případně do Mercedesu, kde by se stal nástupcem Lewise Hamiltona.

Po včerejší prezentaci Williamsu před sezonou 2024 nicméně boss stáje z Grove James Vowles prohlásil, že jím vedený tým má služby Albona, jehož výkony byly v posledních dvou letech velmi dobře hodnocené, pojištěny na delší časový úsek.

„Alex podepsal smlouvu s Williamsem do konce roku 2025,“ upřesnil Vowles, kterého cituje Autosport.

„Není to něco, o čem bych příliš veřejně mluvil, protože necítím potřebu to dělat, takže všechny zprávy, které čtěte jsou přinejlepším individuální spekulace. Naším úkolem ve Williamsu je vytvořit nové prostředí, které si zaslouží někoho takového kalibru, jako je Alex. Je to jednoduché,“ uvedl šéf Williamsu na adresu 27letého Albona.

Uvidíme, jak to bude, prohlásil Albon

Zatímco Vowles se vyjádřil ohledně budoucnosti Albona poměrně jasně, samotný jezdec ohledně délky smlouvy již tak přesvědčivě nemluví.

„Uvidíme. Vše ukáže čas. Soustředím se na rok 2024 a na to, abychom udělali pokrok pro sezonu 2025. Reálně tu chci zůstat. Pokud bude tým tam, kde ho chci mít, půjde o dlouhodobou smlouvu,“ nechal se slyšet Albon, z jehož slov je patrné, že má nejspíš ve smlouvě určité výstupní klauzule.