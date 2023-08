Albon podle svých slov zajel nejlepší a nejsilnější víkend u Williamsu. Z osmého místa je trochu zklamaný

Alex Albon proměnil dobrou startovní pozici v osmé místo a důležité body pro Williams. Tým odskočil Haasu, se kterým měl před Zandvoortem stejný počet bodů.

Pro Albona to nebyl nejlepší letošní výsledek. V Kanadě byl sedmý. Ale tentokrát měl dobrou formu pro celý víkend a osmé místo je zasloužené.

Albon v úvodu nestavěl. Nenasadil přechodné ale zůstal na měkkých pneumatikách a přezouval až po 44 kolech.

„Mohli byste namítnout, že jsme měli na začátku závodu zajet do boxů dříve, ale drželi jsme se svého, což se nám osvědčilo při správě pneumatik a zvládli jsme 40 kol na měkkých pneumatikách,“ řekl Albon po závodě.

„Toho můžete dosáhnout jen s dobrým autem, které bylo po celý víkend silné. Bylo velmi snadné kontrolovat degradaci předních a zadních pneumatik. Jen pomocí nástrojů a řízení jsem vždy dokázal nastavit vyvážení tak, jak jsem potřeboval.“

„Pak jsme zajeli do boxů pro střední pneumatiky a začali jsme se propracovávat pořadím směrem k pátému a čtvrtému místu. Říkal jsem si, že je to perfektní, dokud jsem se nedozvěděl o dešti.“

„Musíme přezkoumat to rozhodnutí o druhém pitstopu. Je to ošidné, protože jsem nejel do boxů a první polovinu kola jsem si myslel, že předjedu dvě auta přede mnou, ale během 30 sekund se ze slicků stala pneumatika do úplného mokra a my jsme přišli o undercut.“

„Ale to se stává. Cítím, že dnes končíme mírně zklamaní, že jsme nedojeli do šestého místa, ale osmé místo je pro nás stále úžasný výsledek, zejména vzhledem k tomu, že jsme si to tento víkend zasloužili.“

„Byl to náš zatím nejsilnější víkend a nejlepší, jaký jsem za dobu svého působení ve Williamsu v autě zažil, takže si odtud můžeme odnést spoustu pozitivních věcí.“

Sargeant boural

Logan Sargeant boural. Podle týmu nešlo o jezdeckou chybu ale o technickou závadu. Po najetí na obrubník přišel Sargeant o hydrauliku. Příčinu bude tým před Monzou pečlivě zkoumat.