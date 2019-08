Albon očekává vlnu pozornosti kvůli jeho debutu za Red Bull

Ještě na podzim minulého roku měl Alex Albon namířeno do formule E, kde měl v sezóně 2018/2019 závodit pro tovární Nissan. Nakonec se však vývoj jeho kariéry po konci Brendona Hartleyho u Toro Rosso otočil o 180 stupňů a thajský pilot „skončil“ ve formuli 1.

Albon v první polovině sezóny velmi příjemně překvapoval svými výsledky, které mnohdy ostře kontrastovaly s neuspokojivým počínáním Pierra Gaslyho v kokpitu monopostu Red Bull.

Helmut Marko sice před letní přestávkou odmítal jakékoliv změny v jezdeckých posádkách před koncem sezóny, během srpna se však realita změnila. Gasly byl Red Bullem „degradován“ zpět do Toro Rosso, kde bude závodit po boku Daniila Kvjata, kterého potkal podobný osud. Opačným směrem naopak putoval Alex Albon, který na populární trati ve Spa absolvuje svůj první závod za „A-tým“.

„Není moc jezdců, kteří by dostali příležitost pilotovat auto schopné vítězit již v tak rané fázi kariéry. Pro mě je to skvělá příležitost,“ rozpovídal se Albon pro oficiální preview stáje Red Bull před belgickou grand prix.

„Je to velký krok, bude to velký rozdíl a továrna Red Bullu je o mnoho blíže mému domu, což je příjemné.“

„Víme, že toto auto může vítězit. Viděli jsme, čeho byl v této sezóně Max schopen dosáhnout.“

„Těším se na to porovnání, zajímá mě, jak moc to bude odlišné od toho, na co jsem zvyklý. Tento víkend pro mě bude první v novém voze, takže se stále učím a zlepšuji se. Určitě se mám kam posunout,“ věří Albon.

„Velkou novinkou pro mě bude ta velké mediální pozornost, která k tomu patří. Já ale budu zůstávat nohama na zemi.“

„Budu se prostě soustředit na moji práci, budu také hodně poslouchat, sledovat a objevovat.“

Thajec před belgickou grand prix neměl příležitost otestovat si na trati monopost týmu Red Bull, takže k jeho velké premiéře dojde až během pátečního prvního tréninku. Albon se věnoval přípravám především v továrně týmu v Milton Keynes, kde podle svých slov „udělal vše, co šlo“.

U mladého pilota jsou kuriózní jeho nenadálé kariérní skoky. Před zimními testy v Barceloně ještě neseděl v monopostu formule 1 a najednou získal sedačku v „královně motorsportu“. Teď Albona pro změnu čeká závodní debut za Red Bull bez předchozích testů na trati.

„Na simulátoru jsem najezdil tolik, kolik jen šlo. Teď se s týmem musím věnovat také procedurálním záležitostem a budu se se vším seznamovat.“