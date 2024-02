Albon: Novým modelem jsme vyřešili problémy loňského vozu, ale objevily se další

Slabiny loňského modelu FW45 byly patrné zejména při změnách směru v pomalých zatáčkách, při brzdění a při průjezdu táhlejšími rychlými zatáčkami.

Po druhém dni testů Albon řekl, že Williamsu se podařilo vyřešit mnoho z těchto nedostatků.

Dopoledne Albon odjel 40 kol, než zastavil na trati s problémem s palivovým čerpadlem. Jeho týmový kolega Logan Sargeant měl pak odpoledne problém s hnacím hřídelem.

„Neodjeli jsme příliš mnoho kol, ale celkově máme dobrý pocit. V loňském roce jsme čelili velkému úkolu soustředit se na letošní vůz a pokusit se zbavit některých problémů, které jsme měli průběžně celý loňský rok,“ řekl Albon.

„Vypadá to, že na této trati je několik zatáček, které skutečně zdůrazňují naše problémy. Je hezké vědět, že jsme napravili spoustu problémů z loňského roku. Je tu ale pár nových věcí, které ještě musíme doladit. Je to součást učení, ale zatím to jde dobře.“

Ze slov Albon se Sargeantem vyplývá, že letošní vůz se potýká s problémy s vyvážením.

Při otázce na odhad výkonů Williamsu v prvních závodech sezóny si Albon myslí, že vůz bude spíše „klusat“ než „běhat“.

„Je jasné, že bude chvíli trvat, než se tam dostaneme. Myslím, že z pohledu řízení a nastavení je to úplně jiné auto. Nemyslím si, že hned poběžíme. Budeme klusat, snad budeme mít pár dobrých závodů a relativně brzy se dostaneme na bodované pozice.“