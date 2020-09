Albon nechápe svou ztrátu na Verstappena v ruské kvalifikaci

Albon ani v desáté letošní kvalifikaci nestačil na svého týmového kolegu. Na okruhu v Soči byla ale jeho ztráta výrazná, na nejrychlejšího Lewise Hamiltona ztratil 1,7 sekundy a na týmového kolegu Verstappena, který odstartuje z druhé pozice, nestačil o téměř 1,2 sekundy.

„V Q1 a Q2 se to nezdálo být hrozné, jen se zdá, že jezdci kolem mě poskočili. Neměl jsem pocit, že bych to mohl ještě zlepšit. Trochu to nechápu, protože kola, která jsem zajel, se nezdála být hrozná. Samozřejmě se dá najet tu a tam desetina, ale ztráta je poměrně velká. Jsem lehce zmatený.“

Během pátečních tréninků jeli oba piloti Red Bullu s odlišným nastavením vozu a úrovní křídel. Albon přiznal, že Verstappen jel v kvalifikaci s nižším přítlakem.

„Max měl trochu menší přítlak. Můžete to vidět v rychlosti na rovince, trochu se ale také vytáhl za Valtterim (Bottasem). Myslím, že je těžké toho hodně změnit, obzvlášť před kvalifikací. Jakmile si na něco zvyknete ve třetím tréninku, chcete zůstat na té úrovni přítlaku, protože samozřejmě chvíli zabere, než si na to znovu zvyknete. My měli vyšší přítlak, v tom byl rozdíl.“

Jedno z mých nejlepších kol, pochvaluje si Verstappen

Posledním kvalifikačním pokusem dokázal Verstappen na prvních dvou místech rozdělit piloty Mercedesu. Na střední sadě pneumatik odstartuje do nedělního závodu z první řady.

„Bylo to opravdu dobré. Jen jsem se snažil najít správné vyvážení, protože jsem se v průběhu kvalifikace trápil s nájezdem do zatáček kvůli velké přetáčivosti,“ řekl Verstappen.

„Krok za krokem jsme podle mě dělali lepší a lepší práci. První jízda v Q3 byla trochu lepší, pro druhou jízdu jsem udělal pár změn, to mi poskytlo více přilnavosti. Na této trati potřebujete hodně přilnavosti na vjezdu do zatáček. Není to pole position, ale před kvalifikací jsem rozhodně nečekal, že budu v první řadě.“

Do závodu navíc vyrazí na střední směsi pneumatik. „Chtěl jsem startovat na střední. Pole je ale v časech na kolo velmi, velmi vyrovnané. Odvedl jsem na té sadě maximum, ale nebylo to snadné, protože jsem se potýkal s přilnavostí a při přechodu na tvrdší sadu bylo ještě těžší najít přilnavost.“