Albon na Verstappena ztratil sekundu. Čeká náročný víkend

Alexander Albon (5./5.)

Dvě pátá místa neznějí špatně. Co se ztráty na týmového kolegu týče, je to už horší. Verstappen první trénink ovládl, Albon ztratil 1,2 sekundy. Ve druhém byl Nizozemec druhý a Albon nabral sekundové manko. To je fakt, se kterým by mladý pilot rád něco udělal.

„Cítil jsem se v autě dobře, ale trať je hodně složitá. Hodně technická, musím si na ni zvyknout. Je tu spousta zatáček a hrozí tu přehřívání – vás, pneumatik i brzd. Neděle bude hodně perná, tím jsem si jistý. Nejtěžší tu je prostě zajet jedno čisté kolo. Uděláte tu jednu chybičku a máte po pokusu. Takže je třeba nechybovat a zároveň se nebát jet pekelně blízko zdí.

Před mou bouračkou ve druhém tréninku jsem zablokoval kola. Na gumě pak byla vybrzděná ploška. Jel jsem naplno a v podobném místě se mi stalo totéž,“ okomentoval Albon situaci před nárazem, po kterém si poškodil nos vozu.

Max Verstappen (1./2.)

První a druhá pozice jsou před sobotní kvalifikací pro Verstappena příjemným příslibem.

„Máme za sebou dobrý den. Zkusili jsme na autě několik věcí a vypadá to, že fungují. Zdá se, že jsme opravdu konkurenceschopní, nicméně Lewis vypadá hodně rychle. Mercedes je pořád dominujícím týmem. V posledním sektoru jsem se dostal do provozu, ale celkově to byl fajn den a jsem spokojený,“ prohlásil Verstappen.

