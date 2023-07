Albon je z osmého místa „skoro až zklamaný“

Namlsaný z volných tréninků obsadil pilot Williamsu Alexander Albon v kvalifikaci na Velkou cenu Velké Británie osmé místo.

Je to přitom jeho nejhorší výsledek jízd tohoto víkendu na Silverstonu. V obou pátečních trénincích obsadil Albon třetí místo, v sobotním dopoledním, který byl poznamenán deštěm, byl dokonce druhý.

A zatímco například McLaren nebo Mercedes dokázaly v kvalifikaci ještě najít rychlost, Albon byl v Q1 sedmý, v Q2 čtvrtý a v Q3 osmý.

„Je to úžasný víkend. Je to skoro, jako by pro vás skončila kvalifikace zklamáním, ale skončili jste osmí v Q3!“ říká Albon.

„Musíme být ale realisté. Myslím, že jsme zvládli začátek víkendu. Myslím, že jsem se tento víkend dostal velmi rychle do tempa, dobře jsem se přizpůsobil změnám větru a všem podobným věcem.

„Měl jsem pocit, že jsme začali zostra. A jak víkend postupoval, všichni se v podstatě dotahovali. A v Q3 jsme skončili tam, kde jsme po pátku očekávali. Stále je to ale skvělý výsledek, před víkendem jsme se viděli kolem patnáctého místa. Zatím to tedy byl skvělý víkend.“

Dařilo se také druhému jezdci Williamsu Loganu Sargeantovi. Američan ve své premiérové sezóně podruhé postoupil do Q2, kde vylepšil svůj dosud nejlepší výsledek a obsadil čtrnácté místo na roštu.