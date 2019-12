Albon je připraven na svou první kompletní sezónu u Red Bullu

Thajský pilot přišel do formule 1, když získal sedačku u týmu Toro Rosso. Už po dvanácti závodech byl však přeřazen do Red Bullu, kde nahradil Pierra Gaslyho, který nedosahoval požadovaných výsledků.

Albon si naopak v Red Bullu vedl natolik dobře, že zůstává týmovým kolegou Maxe Verstappen také pro sezónu 2020.

„Musím si dávat pozor na to, kde jsem. Ve F1 mám za sebou jen rok a méně než polovinu sezóny s týmem, cílem je zmenšit rozdíl mezi mnou a Maxem,“ řekl Albon.

„Chceme začít trochu silněji. Kluci již v továrně tvrdě pracují, chceme stále vyvíjet tlak na Mercedes a Ferrari. Doufám, že v Melbourne budeme blízko čelu. Mám pocit, že příští rok bude normálnější. Tento rok byl můj první a rozhodně nebyl normální,“ popisuje.

V událostmi nabité Velké ceně Brazílie byl Albon blízko prvním stupňům vítězů. O ty jej však připravil kontakt s Lewisem Hamiltonem, po kterém se pilot Red BUllu propadl až mimo bodované pozice. I přesto Albon věří, že tím dokázal svou schopnost bojovat s nejsilnějšími.

„Když se podívám na ten víkend jako celek, pozitiva převažují nad negativy. Brazílie byla do jisté míry dobrá. Jsem na sebe hrdý, ale chci více,“ dodává.

„Následně jsem byl více zklamaný za tým než za sebe. Bylo by dobré získat ty body, ale to se stává, takové je závodění. Další ráno jsem na to zapomněl. Přes zimu na tom chci stavět, abych mohl být příští rok lepší.“

Foto: Getty Images / Charles Coates