Albon je podle Hornera k Verstappenovi blíže, než byl Gasly

„Musíte se podívat na to, jak se Max za posledních několik let vyvinul,“ řekl Horner v Bahrajnu. „Když se podíváte na jeho průměr, Alexův průměr je stále blíže Maxovi, než byl Pierrův v loňském roce.“

„Víme, že jsme měli nějaké problémy s tímto vozem, které nám komplikovaly život. Tvrdě jsme pracovali na jejich řešení a byly vyřešeny, takže jsme přesvědčeni, že se situace pro něj i pro každého jezdce zlepší.“

Pokud by Red Bull nakonec angažoval Péreze, zůstal by Gasly zřejmě „na lavičce“ jako náhradník. Návrat do AlphaTauri je podle Hornera nepravděpodobný.

„Nevěřím, že je součástí Franzových plánů na příští rok, takže je to místo u Red Bullu, nebo rok na lavičce," řekl Horner.

„Zaměřujeme se na to, abychom mu tuto příležitost poskytli. Má dva závody, minulý víkend odvedl dobrou práci, získal své druhé pódium ve formuli 1.“

Dořešit ještě zbývá také sestava u AlphaTauri. Gasly již byl potvrzen. Favoritem na druhou sedačku je Japonec Júki Cunoda. Pokud by ho tým neangažoval, zůstal by zřejmě Kvjat.