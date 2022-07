Albon je po nasazení novinek optimista. Věří, že se může dostat do Q3

Novinky se týkají bočnic ale také podlahy a předního křídla. Williams včera jezdil s výrazným flow-visem, který inženýrům ukáže, jak po dané části vozu proudí vzduch a zda to koreluje s daty z tunelu nebo spíše počítačových simulací CFD.

„Cítil jsem se dobře,“ řekl Albon. „Bylo to jiné. Je to složité, protože v prvním tréninku toho nikdo moc neodjel, a když máte aktualizaci, potřebujete najeté kilometry.“

„Dnes jsme neměli moc času na trati. Měli jsme také menší problém na konci druhého tréninku, takže jsme neodjeli pořádnou dlouhou jízdu. Odjeli jsme možná šest nebo sedm měřených kol a pokaždé, když jsme byli na trati, vypadali jsme přinejmenším dost silně.“

To, že Latifi seděl ve staré verzi vozu, pomohlo týmu přesněji posoudit, jak vylepšení fungují.

„Máme na trati různá auta. Je velmi citlivé na vítr. S těmito poryvy bylo opravdu složité řídit, takže bylo vlastně docela užitečné mít takový druh srovnávání dat, protože si myslím, že kdybyste měli obě auta se stejným nastavením, řekli byste si: ‚Dobře, tohle je trochu zrádné, tohle se špatně řídí‘. Ale Nicky říkal to samé a jsem si jistý, že to samé platí i v rámci paddocku.“

„Tým je přesvědčen, že ví, jaké změny je třeba udělat, abychom z vozu v kvalifikaci dostali to nejlepší.“

„Je to dobré, protože vylepšení občas vyžadují velké změny v nastavení. Potřebujeme je, stále jsou věci, na kterých musíme zapracovat, ale mělo by to být, doufejme, dosažitelné přes noc a v sobotu můžeme dostat auto do lepšího okna. A já doufám, že se nám to podaří. Myslím, že pokud se nám podaří najít takové vyvážení, se kterým budu moci auto používat, tlačit a získat v něm sebejistotu, pak je to samo o sobě dobrý úspěch.“

Albon si v posledním kole v Kanadě připsal zatím nejlepší kvalifikační umístění v sezoně. Dnes bude usilovat o umístění v první desítce.

„Samozřejmě, pokud se na to podíváte spíše z pohledu jedniček a nul, pokud jde o umístění, Q3 by pro nás bylo jasným cílem,“ řekl. „Myslím, že je to rozumné místo, ve které bychom mohli doufat.“