Albon: Hamiltonovi jsem nechal místo. Pak je na něm, jestli chce bourat nebo ne

Albon s Hamiltonem se střetli v závěru závodu, když se Albon na nové sadě měkké směsi pneumatik pokusil vnějškem ve čtvrté zatáčce zaútočit na Hamiltonovu druhou pozici.

Na výjezdu ze zatáčky byl Albon velkou částí vozu před Hamiltonem, když se piloti střetli koly a Albon skončil v únikové zóně.

Mezi Albonem a Hamiltonem došlo ke kontaktu již v závěru loňské sezóny v Brazílii, kde byl rovněž za viníka označen Hamilton a následně penalizován.

Albon přitom věří, že nebýt střetu s Hamiltonem, měl šanci bojovat na Red Bull Ringu o vítězství.

„Je to čerstvé, takže musím být opatrný, co řeknu. Je to tak, jak to je, ale mám pocit, že jsem dnes opravdu mohl vyhrát. Mercedes měl dnes jasnou rychlostní převahu, ale kluci odvedli skvělou práci při strategii a upřímně, když jsem absolvoval zastávku, nevěděl jsem, co se děje,“ říká Albon.

„Věděl jsem, že v prvních pěti kolech (po restartu) budu předjíždět. Věřil jsem si a vůz byl v té fázi závodu dobrý. Mám pocit, že Brazílie byla více 50:50, tady jsem ale měl pocit, že už jsem dokončil manévr a už se soustředil na (Valtteriho) Bottase. Kontakt přišel velmi pozdě.

„Při předjíždění vnějškem je tu vždy riziko, ale nechal jsem mu tolik místa, kolik jsem mohl. Byl jsem úplně na okraji. Věděl jsem, že dokud mu nechám místo, které mu mohu nechat, je už jen na něm, jestli chce bourat nebo ne,“ dodal Albon, který nakonec odstoupil ze závodu čtyři kola před cílem.

Verstappenovi vzala šanci na rakouský hat trick technická závada

Už v 11. kole skončil úvodní závod sezóny pro vítěze posledních dvou ročníků Velké ceny Rakouska Maxe Verstappena. Pilot Red Bullu musel odstoupit z druhého místa kvůli technickému problému.

Verstappen tak nemohl využít odlišné strategie, pro kterou se s týmem rozhodl v sobotní kvalifikaci. Nizozemec jako jediný z první desítky na roštu startoval na střední směsi pneumatik, zatímco ostatní vyrazili na měkké sadě.

Doplníme...

Foto: Getty Images / Bryn Lennon