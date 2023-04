Albon dostal letos poprvé Williams do Q3, postoupil i Hülkenberg

Alexander Albon z Williamsu a Nico Hülkenberg z Haasu postoupili v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie formule 1 mezi deset nejrychlejších.

Albon tím Williamsu zajistil první účast ve třetí části kvalifikace v letošní sezóně. Na nejrychlejšího Maxe Verstappena ztratil 877 tisícin a obsadil osmé místo. Ve čtvrté řadě bude spolu s Charlesem Leclercem z Ferrari.

V nejlepší desítce se přitom držel po celou dobu kvalifikace. v Q1 skončil osmý, v Q2 desátý a v Q3 znovu osmý, když porazil Pierra Gaslyho a Hülkenberga.

„Dnešek je velmi výjimečný. S velmi dobrým vozem jsme optimalizovali vše, co jsme měli, takže jsem opravdu šťastný. V tréninku jsme se potýkali s tím, abychom přiměli pneumatiky fungovat, šli jsme ale do kvalifikace a splnili náš plán. Pneumatiky fungovaly a všechno do sebe zapadlo,“ řekl Albon.

„Podívejte se na naše zlepšení za 12 měsíců. V každém víkendu jsme schopni bojovat o body, já a tým pro to žijeme a naše motivace je vysoká. Zítra nás čeká práce, ale bojujeme.“

Hülkenberg podruhé v Q3

Letos podruhé se mezi deset nejrychlejších dostal Nico Hülkenberg, který se naplno vrátil do formule 1 s týmem Haas.

Němec se do Q3 probojoval už v první kvalifikaci sezóny v Bahrajnu. Stejně jako před měsícem i dnes v Albert Parku obsadil desáté místo.

„Byla to rozhodně pozitivní kvalifikace a obzvlášť Q2 byla velmi dobrá. V Q3 jsem měl jen jednu novou sadu pneumatik, zatímco někteří další měli možná dvě,“ řekl Hülkenberg.

„Nedokázal jsem zajet kolo jako v Q2, ale nevadí. Další umístění v top 10, což je pozitivní a bereme to. Pro závod se cítím dobře.“