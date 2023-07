Albon dojel v Rakousku těsně za body. Přesto necítil velké zklamání

Alexander Albon po většinu GP Rakouska bojoval o body. Pilot Williamsu ale nakonec dojel jedenáctý a své bodové konto tentokrát nerozšířil.

Alexander Albon dlouho držel desátou příčku, která zaručuje jeden mistrovský bod, ale nakonec jej v závěru GP Rakouska pokořil Lance Stroll s astonem martin, takže thajský závodník nedokázal navázat na zisk bodů z minulého závodu v Kanadě.

Navzdory tomu, že Albon přišel o body na Red Bull Ringu poměrně těsně, nebyl po dojezdu touto skutečností příliš rozladěn.

„Nejsem zklamaný," uvedl v cíli pilot Williamsu s tím, že tentokrát bylo o body těžké bojovat, protože zástupci čtyř nejsilnějších týmů (Red Bullu, Ferrari, Astonu Martin a Mercedesu) si v první desítce zabrali osm míst.

„V tomto případě byly k mání jen dvě další bodované pozice, přičemž Lando (Norris, pozn. red.) a Pierre (Gasly) také měli skvělý závod. Ze zbytku pole jsme tak skončili nejlépe. Byl to pro nás dobrý víkend,“ hodnotil Albon, který se po většinu závodu držel na bodovaných příčkách.

„Když se nad tím zamyslíte, je to frustrující, ale ukazuje to, že děláme kroky vpřed. Tato trať nám vyhovovala a čekali jsme lepší výsledek, což je trochu zklamání, ale i tak to byl skvělý závod. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci,“ dodal jedenáctý muž letošní GP Rakouska.

Sargeant klasifikován jako třináctý

Po sérii neúspěchů si pro solidní výsledek dojel také nováček Logan Sargeant, jenž dojel pouze dvě pozice za svým kolegou Albonem.

„V poslední době to bylo těžké, takže je skvělé vidět, jakého pokroku jsme tentokrát dosáhli,“ prohlásil Američan, jehož vůz byl pro GP Rakouska osazen novinkami, které měl jeho kolega Albon k dispozici již v Kanadě.

„Když se mi nepovede kvalifikace, mám v neděli hodně práce, takže mít za sebou dobrý výsledek je příjemný krok vpřed. Závod ukázal, co umíme, a mám pocit, že se konečně posouváme správným směrem. Máme před sebou nyní šňůru závodů na evropských okruzích, které znám, takže doufám, že je to pro nás začátek něčeho dobrého,“ nechal se slyšet Sargeant.