Albon cítí, že mu roční přestávka prospěla. Do F1 se vrací jako lepší jezdec

Poté, co přišel u sedačku v Red Bullu po sezóně 2020 strávil thajský pilot minulý rok za volantem Ferrari 488 GT3 v šampionátu DTM a prací na simulátoru na monopostech Red Bullu pro sezónu 2021 a 2022.

Příležitost pracovat v pozadí a pomoci Maxi Verstappenovi k zisku prvního titulu mistra světa mu podle jeho slov poskytla „celkový pohled“ na to, co je potřeba k úspěchu a pro letošní sezónu se tak podle svých slov cítí být v lepší pozici.

„Mám pocit, že ta roční přestávka mi nabídla celkový pohled na to, co to znamená být jezdcem nejvyšší úrovně, v tom smyslu, že jsem o tom měl úplný obrázek,“ řekl Albon.

„Občas, když jste na závodním víkendu a jste neustále v zápřahu, tak vidíte jen trať, a o tom je váš rok. Vloni to pro mě byla úplně jiná role, bylo to hodně o vývoji vozu, o tom sledovat, jak tým funguje, a o co nejlepší mojí vývojové práci.

„Mám pocit, že jsem nabral velké množství zkušeností, jak tým F1 funguje. Rozhodně to mohu využít a přinést do Williamsu. Zároveň mohu přemýšlet, jak mohu odvést ještě lepší práci. A to není jen jedna věc. Je to spousta drobností, na kterých samozřejmě pracuji. Potřebuji řídit auto, abych na nich pracoval.“

Albon pracoval na monopostu Red Bullu RB18 pro letošní sezónu i poté, co podepsal smlouvu s Williamsem. Vůz postavený na zcela nových technických pravidlech si vyzkoušel na simulátoru. Výhodu pro Williams v tomto směru však neočekává.

„Více méně vím, jak se vůz chová. Vždy je ale těžké to porovnat, protože simulátory samotné jsou odlišné. Způsob, jak fungují a jaký z nich máte pocit z hlediska pohybu je velmi odlišný,“ popisuje Albon.

„Samozřejmě využiju vše, co vím. Zároveň ale nejsem inženýr v oblasti aerodynamiky, nevím, jak vypadá zadní křídlo na RB18 a podobně. Znám jen ten pocit. Simulátor je poměrně jednoduchý. Vpředu máte dvě kola a sedíte v monokoku. V tomto ohledu je to obtížné. Do Williamsu tak přinesu hlavně způsob, jakým (v Red Bullu) pracují. Vozy mají své charakteristiky, které si přenáší i přes takovou změnu pravidel jako v letošním roce.

„Vždy mají tendenci zachovávat ty nejjemnější drobnosti na vozech, je to celkem normální věc. Myslím, že vím, proč byl vůz Red Bullu tak rychlý a vím, jak z vozu dostali své časy na kolo. Zároveň vím, proč byl Williams tak rychlý na některých místech a vidím, jak se tyto věci samy vyřeší. Je to jen o využití těch znalostí, abych se pokusil udělat nás konkurenceschopnější.“