Albon chce být v Singapuru zpět. Jeho start ale zůstává nejistý

Alex Albon se zotavuje po operaci slepého střeva. Jeho start v Singapuru zůstává nejistý.

Alex Albon měl trochu štěstí, že kvůli ruské agrese na Ukrajině byl zrušen závod v Soči. F1 má díky tomu netradičně dlouhou přestávku. Znovu se vydají jezdci na trať v rámci prvního tréninku v Singapuru 30. září.

Albon už během víkendu v Monze absolvoval operaci. Po ní měl komplikace s dechovou nedostatečností, které se podařilo rychle vyřešit.

„Jen jsem si říkal, že bych mohl poskytnout trochu aktuálních informací o tom, jak na tom jsem,“ uvedl Albon před uplynulým víkendem. „Cítím se docela dobře. V sobotu jsem měl menší problém a lékaři odvedli úžasnou práci. Jsem jim velmi vděčný, že mě do úterý dostali do dobrého stavu a z nemocnice.“

„Od té doby jsem v Monaku, začínám chodit a cílem je být připraven na Singapur, který bude těžký. Je to jeden z nejtěžších závodů, na kterém jezdíme, takže to není snadné, ale budeme mířit vysoko a uvidíme, co se stane.“

„Jen to jen krátká zpráva, abych vám poděkoval za všechny milé vzkazy, všechny jsem je četl, tedy co nejvíc jsem mohl, a hodně to pro mě znamená. Takže díky, snad se uvidíme v Singapuru.“

Nejhorší závod

Albon má sice štěstí v nezvyklé přestávce, ale smůlu na okruh. Jak sám naznačil, Singapur je velmi náročný. Jezdci se sice díky nočnímu závodu nemusí vyrovnávat s časovým posunem, ale čekají je vysoké teploty a také velmi dlouhý závod. V minulosti se mnohokrát diskutovalo, zda v Singapuru závod nezkrátit – jako je tomu v Monaku.

Nejkratší závod měl délku 1 hodinu a 51 minut, nejdelší pak přes 2 hodiny a 3 minuty. Letošní vozy jsou pomalejší, takže i bez safety caru můžeme očekávat, že závod bude atakovat dvě hodiny.

Pokud by Albon nemohl startovat, nahradí ho zřejmě opět Nyck de Vries. Po Singapuru se pak jezdci přesunou do Japonska, kde se jede už o týden později, což je v případě Albonova návratu také nutné vzít v úvahu.