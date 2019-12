Albon chce během předsezónních testů hlavně poznat vůz

23letý pilot má za sebou první rok ve formuli 1. Začal jej u Toro Rosso, ale během letní přestávky v hlavním týmu Red Bullu vystřídal Pierra Gaslyho. Od Velké ceně Německa zároveň bodoval ve všech zbývajících závodech mimo GP Brazílie, kde jej nejen o body, ale také o stupně vítězů připravil kolizí Lewis Hamilton.

Kvůli přestupu do Red Bullu v polovině sezóny měl přitom Albon jen velmi málo času na seznámení se s monopostem RB15. Během volných tréninků v rámci jednotlivých velkých cen neměl příliš možnost vyzkoušet různá nastavení vozu.

Během šesti testovacích dnů, které se v únoru uskuteční na okruhu u španělské Barcelony, chce Albon zjistit o vozu RB16 co nejvíce.

„Nemůžete toho tolik změnit (během závodního víkendu), protože nemůžete riskovat tím, že s autem pojedete jako šílenec,“ řekl Albon pro Motorsport.com.

„Myslím ale, že tým už ví, co v autě chci. Při testech je pochopitelně atmosféra trochu jiná. Máte lepší srovnání, ne jako v prvním a druhém pátečním volném tréninku, kde mezi nimi máte čtyři hodiny.“

Od příští sezóny však budou mít týmy k dispozici před sezónou o dva dny testů méně než v minulých letech. Před prvním tréninkem na úvodní Velkou cenu Austrálie stráví týmy se svými vozy na trati v testech šest dní. Oba závodní jezdci si přitom čas ve voze rovnoměrně rozdělí na tři dny.

„Je to velmi důležitý moment, kdy se skutečně musíte soustředit na váš čas, na váš rozvrh a musíte z toho vytěžit maximum,“ popisuje Albon.

„Protože i když řekneme, že je čas na učení a experimentování, máme jen tři dny testů, než odjedeme do Melbourne. Stále je to limitováno, ale je to lepší než nic.“

Foto: Getty Images / Charles Coates