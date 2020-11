Albon Buttonovi připomíná jeho samotného v prvních letech ve formuli 1

Albon během letní přestávky v loňské sezóně u Red Bullu vedle Maxe Verstappena nahradil Pierra Gaslyho, který vedení týmu nepřesvědčil svou rychlostí. V předposledním závodě sezóny měl velmi blízko k prvním stupňům vítězů, o které jej ale připravil Lewis Hamilton, když jej roztočil.

Letos Albon na svého týmového kolegu výrazně ztrácí, i pod ním se v důsledku toho začala třást jeho sedačka.

Button v rozhovoru s britským automobilovým novinářem a jezdcem Chrisem Harrisem zavzpomínal, jak i jeho druhá sezóna ve formuli 1 odhalila některé důležité slabiny, které ohrožovaly také jeho budoucí kariéru.

„Užil jsem si tolik zábavy a můj první rok ve F1 byl klidný. Vůz (Williams, pozn. redakce) byl skvělý, sir Frank (Williams) a Patrick (Head) tak velmi odpouštěli, nemyslím si, že jsem někdy v závodě havaroval,“ řekl Button v podcastu Collecting Cars.

„Pro druhý rok jsem podepsal s Benettonem, byl jsem opravdu nadšený, můj talent ale nestačil. Byl jsem hrozný v nastavování vozu, neměl jsem tušení, co mám dělat, a vůbec jsem nerozuměl závodnímu vozu.

„Vzpomínám si, když jsem jezdil s Williamsem, byl jsem o dvě a půl desetiny rychlejší než jejich testovací pilot, pak mi ale dali test. Řekli 'Tady jsou otázky, doplň odpovědi'. Vůbec jsem netušil, z 20 otázek jsem měl správně možná tak tři. Williams jednoduše fungoval, přišel jsem do Benettonu a vše bylo vzhůru nohama, nic nefungovalo.

„Mým týmovým kolegou byl Giancarlo Fisichella, který je dobrý v řízení opravdu špatných aut, takže mě často porazil, z pohledu psychiky to opravdu bolelo, nechápal jsem to.“

Button proto velmi rychle u Benettonu ztratil sebevědomí. „Nemyslel jsem si, že je to dostatečně dobré, že nejezdím dost rychle a nemám žádné schopnosti.

„A, upřímně, Flavio (Briatore, šéf týmu) na mě byl velmi přísný. V Monaku jsem dojel sedmý, což v té době nebylo vůbec špatné. Bodovalo ale jen prvních šest a on řekl 'Co jsi to dělal, kroužil jsi jen tak a hledal byt nebo loď, co bys koupil?' V závodě mi také odešel posilovač řízení, na rukou jsem měl puchýře, ne jako dnes kdy je to s posilovačem jednoduché. Potřeboval jsem to, jinak bych ve F1 po roce 2002 nezávodil. Opravdu na mě tlačili a říkali 'Musíš se do toho opřít, musíš pracovat s inženýry'.“

Mistr světa z roku 2009 věří, že Albonova důvěra byla v Red Bullu narušena podobným způsobem. Tým z Milton Keynes však podle něj dělá vše pro Albonovu podporu.

„Byl bych jako Albon, opravdu,“ odpověděl Button, jak by dnes obstál jako mladý závodník.

„Myslím, že Red Bull se změnil v tom, jak zachází se svými mladými jezdci. Myslím, že v průběhu let byli tvrdí, obzvlášť s Gaslym. U Albona si uvědomili, že musí být více v klidu a možná s ním pracovat na věcech v nastavení auta a snažit se ho zrychlit.

„Z pohledu čisté rychlosti má za týmového kolegu nejrychlejšího jezdce na světě, který si také nastavuje auto tak, jak chce. Vpředu je jeho auto velmi přetáčivé a nikdy jiný s ním tak neumí jezdit.“

Podle Buttona je Verstappen nejrychlejší v rychlosti na jedno kolo. „Myslím, že na jedno kolo je to on. V závodě jsou na čele on a Lewis (Hamilton), také je s nimi Charles (Leclerc) a v tuto chvíli i Daniel (Ricciardo). Myslím, že tito čtyři jsou osamoceni,“ hodnotí Button.