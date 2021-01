Albon bude letos závodit v DTM

Albona letos u Red Bullu nahradí Sergio Pérez. Pro Albona to ale není konec u rakouské stáje. Zůstává rezervním jezdcem a bude pracovat na simulátoru.

Albonův návrat do role závodního jezdce nelze vyloučit. Největší šance by mohl mít u AlphaTauri. V příštím roce by mohl nahradit Cunodu, který by přešel do Red Bullu. Je to ale zatím hodně předběžná teorie.

V pondělí bylo potvrzeno, že kromě práce pro Red Bull se Albon zúčastní vybraných závodů DTM.

Prioritou bude práce pro Red Bull. Týmy běžně spouští simulátor i během závodních víkendů (z pátku na sobotu), takže Albon bude mít některé víkendy povinnosti v Milton Keynes.

Kromě Albona bude v DTM jezdit také junior Red Bullu Liam Lawson, který vloni skončil pátý ve formuli 3. Mladík také testoval ve formuli 2, ale zatím není jasné, zda pojede v obou šampionátech.

„DTM má prvotřídní startovní pole a sportovními vozy GT3 jsou zajímavou platformou a skutečnou výzvou, a to jak pro úspěšné závodníky, jako je Alex Albon, tak i pro našeho juniorského jezdce Liama ​​Lawsona,“ řekl Helmut Marko.

Albona přivítal v DTM také šéf série Gerhard Berger, který neopomenul zmínit, že v šampionítu bude jezdit i tým Jensona Buttona (s vozem McLaren 720S GT3).

Albon a Lawson jsou prvními dvěma jezdci, kteří byli potvrzeni pro sezónu 2021. Zatím ale není jasné, za jaký tým budou jezdit.

Od letošního roku se jede DTM pod novými pravidly. Závodit se bude s vozy GT3. Sezóna bude čítat 9 víkendů a začíná na konci května v Rusku.