Albon bodoval letos pošesté, v Imole zatápěl jezdcům Ferrari

Albonovi se podařilo ve výsledcích rozdělit piloty Ferrari, když dojel pátý za Lewisem Hamiltonem a před Charlesem Leclercem. S Monačanem Albon v závěru bojoval a při souboji v zatáčce Tamburello se dostal mimo trať, čímž se propadl. Leclerc mu v posledním kole pozici vrátil.

Albon tím vyrovnal své letošní výsledky z Austrálie a Miami. Mimo body dojel jen v Bahrajnu a díky vyrovnaným výkonům mu patří průběžně osmá pozice.

„Jsem velmi šťastný. Kdyby na konci nevyjel safety car nebo nedošlo k incidentu s Charlesem, bylo možné dosáhnout na čtvrté místo, ale nebudu říkat, že jsem z pátého místa zklamaný,“ řekl Albon.

„Když se podívám na souboj s Charlesem, udělal bych zřejmě to samé. Nebylo to tak divoké, on se jen snažil držet svou pozici, pak jsem ale prohrál s Lewisem. Možná jsem mohl být s předjetím Charlese trpělivější, v tu chvíli v závodě jsem se ale cítil tak dobře, že jsem si říkal 'Oscar je vpředu na opotřebovaných pneumatikách, možná bych se mohl vydat za ním!'

„Se závodem jsem přesto velmi spokojen, díky naší čisté rychlosti jsme jeli na čtvrtém nebo pátém místě a dokázali jsme natáhnout první stint.“

Bodoval také Sainz

Třetí závod za sebou získali pro Williams body oba jezdci. Osmým místem přispěl v Imole Carlos Sainz. Španěl ale doufal v lepší výsledek.

„V tuto chvíli jsem samozřejmě zklamaný po dalším víkendu, kde jsme měli dobrou rychlost a já se cítil celý víkend dobře. Mrzí mě, že jsem promarnil výsledek v top 5, když jsme dnes byli rychlejší než Mercedes a Ferrari. Náš výsledek ovlivnila dřívější zastávka a VSC,“ hodnotí Sainz.

„Musíme pokračovat ve zlepšování komunikace v průběhu závodu a nepochybuji o tom, že lepší dny nastanou.“

Zdroj: Williams