Alan Permane by měl zamířit k AlphaTauri

K AlphaTauri nebo spíše k týmu, který se tak stále jmenuje. Víme, že stáj z Faenzy chystá změnu názvu – spekuluje se o Racing Bulls, ale nic nebylo zatím potvrzeno.

Ve formuli 1 dochází k mnoha přestupům, takže životopis staršího vrcholového manažera je obvykle hustě popsán. Alan Perman je ale výjimka. Dlouhých 34 let patřil téměř k inventáři týmů z Enstone. Název týmu se měnil, Alan zůstával.

Platilo to tak až do konce července, kdy Alpine opustil nejen on, ale také Otmar Szafnauer a Pat Fry.

Zatímco Fry zamířil k Williamsu, Alan Permane má podle Motorsport.com zamířit do Faenzy.

Christian Horner ho vloni po odchodu z Alpine označil za jeden „z kamenů F1“. „Je to jeden z nejdéle působících vedoucích inženýrů v tomto sportu a někdo, kdo má velké znalosti.“

„I když jsem s Alanem Permanem nikdy nepracoval, myslím, že někdy je třeba projevit úctu někomu, kdo má za sebou 34 let tvrdé práce a podílel se šampionátech s Michaelem Schumacherem a Fernandem Alonsem.“

„Byl také pevnou rukou v obdobích, kdy se tým dostával do správy a z ní, kdy se měnili majitelé a tak dále.“

AlphaTauri letos projde zmíněným rebrandingem a novým ředitelem týmu se stal bývalý závodní ředitel Ferrari Laurent Mekies, který bude spolupracovat s generálním ředitelem Peterem Bayerem.