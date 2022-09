Aktuální spekulace: De Vries, Schumacher a Hülkenberg

Spekulace okolo obsazení volných sedaček pro příští rok dostávají konkrétnější obrysy.

Francouzský Canal+ přišel s informací, že Nyck de Vries už podepsal smlouvu s AlphaTauri. V roce 2023 by měl jezdit vedle Júkiho Cunody. Pierre Gasly by se pak přesunul do Alpine. Utvoří dvojici s Estebanem Oconem. Půjde o hodně pikantní jezdeckou sestavu, oba Francouzi se totiž příliš nemusí. Sám Ocon se vyjádřil už dříve, že by dal raději přednost svému kamarádovi Micku Schumacherovi.

Zůstane Němec ve F1? Pokud by skončil u Haasu, mohla by být F1 po mnoha letech bez německého pilota. A nebo také ne... podle Bildu Haas s rozhodnutím nespěchá (to potvrdil i Guenther Steiner). Rozhodnutí může padnout až někdy koncem října. Schumacher se ještě může ukázat. Pokud to nevyjde, má být ve hře Nico Hülkenberg.

Volná sedačka je také u Williamsu. Tým už potvrdil, že Latifi na konci sezóny skončí. Ve hře může být například Daniel Ricciardo, ale za mírného favorita je považován člen jezdecké akademie Williamsu Logan Sargeant.